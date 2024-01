Über 20 Jahre leitete Henning Ohlsson als Geschäftsführer die deutsche Epson-Niederlassung. Nun zieht sich Ohlsson aus dem Geschäft zurück. Bereits im Frühjahr 2023 wurden in der Deutschlandzentrale in Düsseldorf die Weichen für die Nachfolge gestellt: Michael Rabbe wurde als Country Manager von Epson Deutschland die Gesamtverantwortung Vertrieb für alle Produktbereiche des Unternehmens in Deutschland, Österreich und der Schweiz übertragen.

Rabbe berichtete aber weiterhin an Ohlsson, der neben der Geschäftsführerposition auch das Thema Nachhaltigkeit als Corporate Social Responsibility Director for Europe, Middle East, Africa, für den japanischen Konzern vorantrieb (ChannelPartner berichtete).

Vom Vertriebler zum Chef

Nachdem Rabbe bereits seit Mai 2023 als Country Manager die Geschicke von Epson in der DACH-Region verantwortet, vollzieht das Unternehmen nun den finalen Schritt und hat ihn zum Jahresbeginn 2024 Rabbe zum Geschäftsführer berufen.

Rabbe ist bereits seit 15 Jahren bei Epson. Er begann als Vertriebsleiter Business Systems. 2016 übernahm er als Head of Business Sales die Leitung des Fachhandelsvertriebs für Epson Business Drucker, Scanner und Projektionslösungen. In dieser Funktion war er maßgeblich daran beteiligt, Business-Ink-Drucker als Alternative zu Lasergeräten zu etablieren. Vor seiner Tätigkeit für die Japaner war er 16 Jahre bei Torex Retail Solutions.

Nachhaltigkeit im Fokus

Der neue Epson-Chef sieht es als sein Aufgabe, agil zu bleiben und unserer gesellschaftlichen Verantwortung als Unternehmen gerecht zu werden: "Gradmesser ist für uns, den eigenen Anspruch von Dritten überprüfen zu lassen. Das tun wir kontinuierlich: sei es im Bereich der Nachhaltigkeit durch die Zertifizierung unseres SDG-Managementsystems - ein Novum in der Branche - oder die Resonanz unserer Kunden und Kundinnen auf Epsons Erfolgskonzepte wie beispielsweise dem EcoTank", bekräftigt er.

Rabbe will "zukunftsorientiert" bleiben. Dafür möchte er und sein Team von rund 300 Mitarbeitern kontinuierlich an neuen Konzepten und Geschäftsmodellen arbeiten, die den Kunden "den entscheidenden Vorteil" bringen sollen.

