Paulo Pereira hat bei Nutanix die Selle des Vice President, EMEA Presales übernommen. Zuvor leitete er fünf Jahre lang die Region "EMEA Emerging Markets". Zu Nutanix kam Pereira 2016 als Systems Engineering Manager für den Mittleren Osten. Vor seiner Zeit bei Nutanix arbeitete er sechzehn Jahre in unterschiedlichen Positionen für Cisco in Portugal, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

"Paulos Spaß an der Arbeit und am Leben spiegeln sich in seinem Führungsstil wider. Wer enger mit ihm gearbeitet hat, kennt seine Fähigkeit, andere zu inspirieren, herauszufordern und durch Veränderungen zu führen, und das alles gleichzeitig", sagt Mike Phelan, Senior Vice President Global Solution Sales bei Nutanix. "Er geht analytisch und mit Bedacht direkt auf sein Ziel zu und scheut keine Herausforderung. Ich freue mich schon auf seine künftigen Erfolge in seiner neuen Führungsrolle bei Nutanix."

"Die digitale Transformation ist das Gebot der Stunde, Cloud Computing und KI sind ein Muss und nicht mehr Luxus", kommentiert Pereira die Marktsituation. "Im Bereich Cloud steht Nutanix in Sachen Innovation an vorderster Stelle und hilft, die größten Herausforderungen der Unternehmen zu meistern, die sich wegen der Komplexitäten der hybriden Cloud den Kopf zerbrechen."

Nutanix sei sich bewusst, dass Unternehmen jeweils einen eigenen Bedarf haben und bei der Einführung der Cloud alle an unterschiedlichen Stellen dieses Prozesses befinden. "Unsere Aufgabe besteht darin, technische Chancen zu identifizieren und auf die geschäftlichen Anforderungen und Ziele der Kunden zuzuschneiden", sagt Pereira.

