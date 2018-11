Für eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen Sales und Marketing stellte Oki sein Team im Frühjahr 2018 neu auf und führte die einzelnen Länder-Verantwortlichkeiten in der „One Central Region“ zusammen. Mit der Verstärkung soll die Marktposition ausgebaut und neue Märkte erschlossen werden.

Dennis Wiederstein ist im September 2018 als Regional Sales Manager bei Oki eingestiegen. In seinem Zuständigkeitsgebiet Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland soll der 53-Jährige die bestehenden Partner betreuen und neue Partner gewinnen. Der gelernte EDV-Kaufmann hat in seiner Karriere als Vertriebsleiter bei Konica Minolta, Toshiba Tec und zuletzt als Vertriebsdirektor bei Berolina Schriftbild gearbeitet. Wiederstein berichtet als Teil des Oki-Vertriebsteams Süd an Maik Fassbender, Senior Manager Regional Sales DACH.

Seit Mai 2018 ist Thomas Hönig als Regional Sales Manager IT bei Oki unterwegs, um in seinem Bereich neue IT-Systemhäuser und -Händler zu gewinnen. Der 53-Jährige verfügt über eine 20-jährige Branchenerfahrung in unterschiedlichen Vertriebspositionen bei Ricoh, Canon, Xerox und war die letzten neun Jahre bei Lexmark tätig. Thomas Hönig ist Teil des Vertriebsteams Nord und berichtet an Tijs Wezenaar, Senior Manager Regional Sales Germany North and Benelux.

Roman Schneuwly ist im Juni 2018 als E-Commerce Sales Manager zu Oki gekommen. In seiner Funktion betreut der 45-Jährige die bestehenden im Etail- und Retail-Bereich Österreichs und der Schweiz. Schneuwly war zuvor bei TP-Link als Key Account Manager Schweiz und davor unter anderem insgesamt über zwölf Jahre bei der französischen Sagem und deren Nachfolgeorganisation Sagemcom im Bereich Telekommunikation tätig. Er unterstützt die Direct Market Reseller um Marc Eichhammer, Senior Manager Sales E-Commerce BMO Central Region.

Manpower für Europa

"Wir freuen uns sehr, mit Dennis Wiederstein, Thomas Hönig und Roman Schneuwly gleich drei äußerst kompetente und erfahrene neue Mitarbeiter für uns gewonnen zu haben", kommentiert Thomas Seeber, Vice President DACH & Benelux die Neuzugänge. "Der personelle Ausbau des Vertriebsteams ist, wie auch die enge Verzahnung von Sales und Marketing, ein weiterer Schritt in die Anfang des Jahres eingeschlagene Richtung, dem länderübergreifenden Gedanken Rechnung zu tragen."

"Mit der Zusammenarbeit in der Central Region können wir Synergien innerhalb Deutschlands, Österreichs, der Schweiz und den Benelux-Ländern noch besser nutzen, damit den länderübergreifenden Workflow verbessern und Projekte europaweit noch einfacher und effizienter abwickeln", ergänzt Seeber.