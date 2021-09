Im Rahmen der Absolventenfeier an der Ruhr-Universität Bochum hat G Data CyberDefense an eine Absolventin und vier Absolventen im Studiengang IT-Sicherheit den G Data-Preis verliehen. Bereits seit 2011 belohnt der Bochumer Security-Hersteller alljährlich die beiden besten Abschlüsse mit einem Preisgeld. Dieses Jahr schlossen allerdings vier der fünf Ausgezeichneten ihr Studium mit der exakt gleichen, herausragenden Note ab. Damit haben Jonas Fierlings, Thorben Schneider, Sven Argo und Felix Buchmann nicht nur eine außergewöhnliche Leistung gezeigt, sondern auch das Vergabesystem "gehackt".

Als beste Absolventin des Studiengangs IT-Sicherheit hat sich Annika Wilde ihren Preis gesichert. Wilde beschäftigte sich in ihrer Abschlussarbeit mit dem Einfluss von Hardwarekomponenten auf die IT-Sicherheit. Sie nahm dazu mehrere Methoden für Hardware Reverse Engineering dahingehend unter die Lupe, wie sich darüber nach Schwachstellen in IT-Hardware suchen lässt.

Überreicht wurden die Preisgelder von Stefan Hausotte, Teamleiter Automatisierte Bedrohungsanalyse bei G Data CyberDefense. Hausotte studierte selbst an der Ruhr-Universität IT-Sicherheit und arbeitete bereits während des Studiums bei G Data. "Ich freue mich sehr, dieses Jahr den G-Data-Preis 2020 an gleich fünf Absolventen im Bereich IT-Sicherheit zu vergeben und so die sehr guten Leistungen zu honorieren. IT-Sicherheit wird weiter an Bedeutung gewinnen, je mehr unsere Gesellschaft digitalisiert ist. Wir brauchen viele sehr gut ausgebildete Fachkräfte in diesem Bereich", betonte Hausotte.

Sein Arbeitgeber kooperiert deshalb in mehreren Bereichen mit der Ruhr-Universität zum Beispiel, indem er fachspezifische Praktika und die Möglichkeit anbietet, die Masterarbeit bei G Data zu schreiben. Einige RUB-Absolventen sind so bereits während des Studiums als Studentische Hilfskraft bei dem Unternehmen eingestiegen.

"Der Fachkräftemangel im Bereich Cyber-Sicherheit ist gravierend, dabei brauchen wir Fachkräfte dringend, um die digitale Dividende von Unternehmen und Privatpersonen zu sichern", erklärt Kai Figge, Vorstand und Gründer von G Data CyberDefense. "Wir engagieren uns daher in der Nachwuchsförderung und unterstützen Studierende und Absolventen. Im Laufe der Zeit hat sich Bochum zu einem IT-Security-Hotspot entwickelt. Wir sind ein Teil davon und freuen uns, junge Menschen zu fördern."

Mehr zum Thema

G Data bildet auch 2021 wieder aus

Ein Azubi berichtet: Ausbildung im Systemhaus

ChannelPartner Heft 6/2021 mit dem Schwerpunkt "Ausbildung und Karriere im IT-Channel"