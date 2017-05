Der Netzwerk- und NAS-Hersteller QNAP Systems will neue Vertriebspartner gewinnen. Dazu stellt das Unternehmen in den kommenden Wochen sein neues Partnerprogramm in fünf Städten vor. Interessierte Fachhändler können sich dort als offizieller QNAP-Partner in Bronze, Silber und Gold zertifizieren lassen. Außerdem will der Hersteller in technischen Trainings unter anderem Tipps für Kundengespräche sowie praktische Beispiele zu Soft- und Hardware-Themen rund um die eigenen Produkte geben.

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 9 Uhr und enden um 16 Uhr. Die Teilnahme kostet 250 Euro netto. Jeder teilnehmende Partner erhält dafür einen Gutschein im Wert von 250 Euro, den er für den Kauf eines QNAP-NAS bei den folgenden Distributoren einsetzen kann: Also Deutschland, CTT, EXTRA Computer, Ingram Micro, LittleBit, Siewert & Kau, Tech Data und Wortmann.

Die Veranstaltung findet an folgenden Orten und Terminen statt:

München - 24.05.2017 im Hotel Gasthof zur Post

Stuttgart - 29.05.2017 im TOP Kongresshotel Europe

Frankfurt - 30.05.2017 im Holiday Inn Frankfurt Airport-North

Düsseldorf - 31.05.2017 im Mercure Hotel Düsseldorf Kaarst |

Hamburg - 01.06.2017 im Ibis Hotel Hamburg Alster

Weitere Informationen zur Agenda und Möglichkeiten zur Registrierung finden sich auf der offiziellen Landing-Page der Veranstaltung.