Aufgrund der schnellen Umstellung auf heimische Arbeitsplätze, sind diese oft eher spärlich ausgestattet. Hier bietet die Quinta GmbH mit Sitz in Jena eine umfangreiche Palette an ergonomischen Produkten, um gesundheitlichen Beschwerden im Nacken-, Schulterbereich sowie in den Armen vorbeugen zu können.

Aus ihrem Jenimage-Produktportfolio hat Quinta zwei ergonomische Sets zusammengestellt, die für das Arbeiten im Homeoffice ideal geeignet sind. Das Basic Set, bestehend aus der kabellosen Jenimage Aluminium Tastatur und der kabellosen Jenimage Vertikal Maus für Rechtshänder, und das Pro Set, welches zusätzlich mit der Jenimage ME120TK Tischhalterung für den Monitor enthalten ist. Die beiden Ergo Sets sowie weitere Lösungen zur ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung im Büro oder dem Homeoffice wie Dokumentenhalter oder Laptopständer können ab sofort vom Fachhandel über Quinta bezogen werden. Für Endkunden vertreibt Quinta auch direkt über ihren Online-Shop.