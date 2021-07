Einen stattlichen Flachbildschirm stilvoll unterbringen? Das will die Reflecta GmbH mit dem neuen „TV Stand Elegant 70WB“ und erweitert so gleichzeitig ihr Portfolio an Display-Halterungen und -Ständern. Die Eutinger Experten für Präsentationstechnik kombinieren dabei einen weißen Metallrahmen auf vier konischen Buchenholz-Beinen.

Durch das Echtholz entstehe ein warmes und angenehmes Ambiente, das den Flachbildschirm einbindet und so einem Wohnzimmer oder Konferenzraum einen reizvollen Farb- und Designkontrast geben kann, heißt es von Reflecta. Die problemlose Montage von Bildschirmen zwischen 49 und 70 Zoll Diagonale klappt beim TV Stand Elegant 70WB per Schnappverschluss am Metallrahmen. Die Traglast kann bis 40 kg betragen und nimmt Geräte mit VESA-Anschlüssen im Standard 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400 und 600x400 auf.

Die etwas andere Lösung

Für die perfekt aufgeräumte Optik sind Kabelklemmen an den Holzbeinen befestigt, um die störenden Gerätekabel zu verstecken. Gummipads vermeiden das Verrutschen und schützen vor Kratzer am Boden. Eine Anti-Kipp-Sicherung verhindert das Umkippen des TV Stand Elegant 70WB und erhöht so die Sicherheit.

Der Reflecta TV Stand Elegant 70WB soll ab Anfang August 2021 für einen empfohlenen Endkundenpreis von 207 Euro inklusive MwSt. lieferbar sein. Weitere Produktinformationen listet der Hersteller unter diesem Link in seinem Shop, wo derzeit auch ein Rabatt von 21 Euro auf das Produkt lockt.