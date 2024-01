Die Wiederaufbereitung von IT-Geräten schont die Umwelt und vermeidet den Verbrauch wertvoller Ressourcen. Professionelle Refurbishing-Spezialisten leisten einen wichtigen Beitrag. Eine besondere Rolle nimmt hier AfB ein, denn als gemeinnütziges Inklusionsunternehmen sind bei AfB beispielsweise derzeit mehr als 300 Menschen mit Schwerbehinderung beschäftigt

Nun richtet AfB seine Führungsspitze neu aus: Daniel Büchle, der bereits seit 2009 Mitglied der Geschäftsführung der AfB gGmbH ist, wird ab sofort CEO in Deutschland. Gleichzeitig steigt der bisherige Global Sales Manager Mike Reif in die Geschäftsführung auf. Dritte im Bunde ist Yvonne Cvilak, die seit 2012 den Bereich Human Resources verantwortet und 2022 zu den Top 100 Women in Social Enterprise gekürt wurde. Firmengründer Paul Cvilak zieht sich aus der Geschäftsführung in Deutschland zurück, bleibt der Unternehmensgruppe aber weiterhin eng verbunden. Er bleibt weiterhin Geschäftsführer einiger AfB-Ländergesellschaften.

Führungstrio mit Ambitionen

Büchle engagiert sich schon lange für nachhaltige Kreislaufwirtschaft: Bereits während seines Studiums und der Firmengründung im Jahr 2004 war er aktiv am Aufbau von AfB beteiligt. Als Vorsitzender der Geschäftsführung verantwortet Büchle nun neben seinen bisherigen Bereichen Partner-Management, Produktion und Nachhaltigkeit zusätzlich die Ressorts Marketing, Finanzen und IT.

Yvonne Cvilak leitet seit 2012 den Bereich Human Resources und verstärkt seit 2020 die Geschäftsführung. Die Tochter des Firmengründers übernimmt jetzt ebenfalls zusätzliche Bereiche: Neben HR und der Betriebssozialarbeit wird sie IMS (integrierte Managementsysteme) und Legal verantworten.

Der bisherige Global Sales Manager Mike Reif ist als dritter Geschäftsführer ab sofort für die Bereiche Verkauf, Einkauf und Kundenservice zuständig. Er wird zudem das Mietgeschäft weiter ausbauen.

Soziale Mehrwerte im Fokus

Paul Cvilak freut sich, dass er den Staffelstab "erfahrene und engagierte Hände" übergeben kann: "AfB war schon immer mehr als ein klassischer IT- Refurbisher. Bei uns stehen neben Umweltschutz vor allem die Menschen im Mittelpunkt - ob als Mitarbeitende, in Partnerunternehmen oder als Kundinnen und Kunden", bekräftigt er.

So hat sich Büchle zusammen mit seinen beiden Mitgeschäftsführern vorgenommen, die Vision von "social & green IT" gemeinsam mit allen Mitarbeitenden weiterzuentwickeln und fest in der Gesellschaft zu verankern. "Denn jedes Notebook und Smartphone, das nicht im Abfall landet, sondern durch Refurbishing ein zweites Leben erhält, wirkt sich positiv auf Umwelt- und Klimaschutz aus", betont der neue CEO. Zudem sollen die sozialen Mehrwerte weiterhin zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie sein. So hat sich das Führungstrio zum Ziel gesetzt, europaweit 500 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung zu schaffen.

