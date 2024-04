Drucker- und Kopiererspezialist Ricoh stellt seine Vertriebsspitze neu auf: Nachdem der Raik Spänkuch das Unternehmen Anfang des Jahres nach knapp fünf Jahren als Vertriebschef verlassen hatte, war der Posten vakant.

Michael Raberger, CEO von Ricoh Deutschland, will nun mit einer neuen Sales-Struktur den Fokus auf Kunden und den Markt schärfen und weiter wachsen: "Unter Berücksichtigung der positiven Geschäftsentwicklung und mit dem Ziel diesen Erfolgsweg fortzuführen, haben wir die Organisationsstruktur im Bereich Sales analysiert und uns für eine Dreiteilung des Vertriebs entschieden", erläutert er.

Dafür bekommen Tobias van Wickeren als Commercial Director Partner Sales, David Warnecke als Commercial Director Direct Sales und Torsten Lips als Commercial Director Office Services Sales, BPS & Graphic Communications, neu geschaffene Rollen und mehr Verantwortung. Sie werden damit auch in die Geschäftsleitung berufen. Raberger freut es dabei besonders, dass "für die neue Sales-Struktur die perfekte Besetzung innerhalb von Ricoh Deutschland" gefunden wurde.

Tobias van Wickeren hat zuletzt in seiner Funktion als National Director Indirect Sales Division den indirekten Vertrieb bei Ricoh Deutschland geleitet und ist daher die passende Besetzung für den insbesondere für den Channel wichtige Posten des Commercial Director Partner Sales. Er ist seit 2005 bei Ricoh tätig und verfügt über langjährige Erfahrung in Marketing und Vertrieb und hat laut Ricoh den Indirect Channel mit seinem Verständnis für Unternehmertum und seiner Beraterkompetenz maßgeblich auf- und ausgebaut.

