Rubrik erweitert sein Team in der DACH-Region und hat dafür die neu geschaffene Stelle des General Manager & Country Manager mit Michael Pietsch besetzt. Ziel ist es, das von Rubrik entwickelte Konzept "Zero Trust Data Security" bekannter zu machen. Es soll unter anderem die Widerstandsfähigkeit von Unternehmen gegen Ransomware-Angriffen erhöhen.

Michael Pietsch kommt von Boomi. Dort war er knapp drei Jahre als Head of DACH and Eastern Europe beschäftigt. Das Softwareunternehmen gehörte bis Mai 2021 zu Dell und ist auf Integrationsplattformen als Service, API-Management, Master Data Management und Datenaufbereitung spezialisiert. Frühere Stationen von Pietsch waren bei EMC/Dell, Palo Alto Networks und Symantec. Seine Laufbahn in der IT begann Pietsch bei Hewlett-Packard.

"Durch seine früheren Positionen hat er Erfahrungen in allen Bereichen gesammelt, die wichtig sind, um unseren Ansatz des Zero Trust Data Management in Deutschland weiter voranzutreiben", erklärt Martin Brown, Vice President EMEA bei Rubrik. "Die Kombination aus Know-how im Bereich Datenmanagement sowie starker Expertise im Bereich Cybersecurity ist genau das, wofür Rubrik heute steht." Mit Michael Pietsch in der neuen Position könne Rubrik künftig besser auf die Bedürfnisse seiner Kunden in Deutschland im Bereich Datensicherheit und Cyber-Resilience eingehen.

Das Konzept Zero Trust Data Security sieht vor, dass Daten von Haus aus unveränderlich sind, also auch nicht durch Ransomware verändert, verschlüsselt oder gelöscht werden können. Die Daten bleiben also und Unternehmen können sie nach einem Angriff wiederherstellen. "Viele Unternehmen haben in den vergangenen Monaten feststellen müssen, dass präventive Cybersecurity ein guter, aber eben kein perfekter Schutz gegen Angreifer im Allgemeinen und Ransomware-Attacken im Speziellen sind", sagt Pietsch. Da, wo es Angreifern gelungen ist einzudringen, hätten sich Backups oft als leichte Beute erwiesen, die ebenfalls verschlüsselt werden kann.

Rubrik führt "Ransomware Recovery Warranty" ein

"In vielen anderen Fällen wurde zwar das Backup von den Angreifern nicht angetastet, und dennoch hatten die Opfer häufig große Mühe schnell wieder den normalen Geschäftsbetrieb aufzunehmen", erklärt Pietsch weiter. "Für all diese Problemstellungen hat Rubrik eine Antwort parat, und ich sehe immense Chancen, mit unserem Angebot auch auf dem recht konservativen deutschen Markt bei noch mehr Unternehmen ein Umdenken anzustoßen, die bisher eher klassische Ansätze verfolgt haben."

Überzeigen könnte auch die kürzlich von Rubrik vorgtellte "Ransomware Recovery Warranty", laut Anbieter "die weltweit erste Ransomware-Wiederherstellungsgarantie". Mit ihr sagt Rubrik Kunden zu, dass ihre Daten jederzeit rasch verfügbar sind, damit sie ihren Geschäftsbetrieb auch nach einem Ransomware-Angriff aufrechterhalten können. Gelingt die Wiederherstellung der Daten und Anwendungen gemäß der vereinbarten Kriterien nicht, stellt Rubrik eine Entschädigung in Höhe von bis zu fünf Millionen Dollar in Aussicht.

Mehr zum Thema

Rubrik will zentrale Anlaufstelle für Data Management werden

TIM erweitert mit Rubrik Angebot für Backup und Recovery