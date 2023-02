Der Netzwerkhersteller CommScope hat eine neue Switch-Serie angekündigt, die er unter seiner Marke Ruckus Networks vermarkten wird. Die neuen ICX-8200-Switches sind mit 25 GBit/s schnellen Uplink-Ports ausgestattet. Insgesamt besteht die Serie aus 13 neuen Switches, darunter drei Modelle mit Glasfaser-Edge-Ports, drei weitere mit Multigigabit-Edge-Ports sowie zwei kompakte Switches ohne Lüfter, die sich damit auch für den Einsatz auch in Innenräumen eignen.

Optimal für drahtlose Netze

Darüber hinaus ist die ICX-8200-Serie nach Angaben von Bart Giordano, Senior Vice President Ruckus Networks bei CommScope, "eine kabelgebundene Plattform, die für die Bereitstellung drahtloser Dienste optimiert ist". Sie sei "speziell für die nächste Generation von Wireless-First- und IoT-Campus-Netzwerken entwickelt" worden.

So versorgen die Switches per Netzwerkkabel angeschlossene Access Points (APs) mit einer PoE-Leistung von bis zu 90 Watt pro Port und bis zu 1.480 Watt Gesamtleistung pro Einheit. Laut CommScope eignen sich die Switches sowohl für die Zusammenarbeit mit Wi-Fi-5-, Wi-Fi-6/6E- und sogar Wi-Fi-7-Netzen. Ausgestattet sind die Modelle zudem nicht nur mit bis zu 8 der bereits genannten Uplink-Ports, sondern auch mit 1-, 2,5-, 5- und 10-Gigabit-Ports in unterschiedlichen Zusammenstellungen.

Die maximale Switching-Kapazität liegt laut Hersteller bei bis zu 720 GBit/s. Bis zu 12 Switches lassen sich in einem Stack zusammenfassen. Die aggregierte Bandbreite liegt dann bei 1.200 GBit/s. Switches mit Gigabit-Kupfer-Edge-Ports sind laut Anbieter ab sofort erhältlich. Weitere Modelle mit Glasfaser-Edge-Ports und Multigigabit-Edge-Ports sollen noch in der ersten Hälfte des Jahres 2023 auf den Markt kommen.