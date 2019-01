Es ist nicht ungewöhnlich, dass bei koreanischen Unternehmen die Führungspersonen in den Landesgesellschaften öfters ausgetauscht werden. So rotiert Samsung wieder kräftig auf europäischer Führungsebene. Auch die deutsche Niederlassung in Schwalbach bekommt neue Top-Manager.

An der Spitze der Samsung Electronics GmbH steht nun Senior Vice President Sangho Jo. Seine Laufbahn bei Samsung Electronics begann er bereits 1989 und blickt somit auf eine fast 30jährige Karriere im Unternehmen zurück.

Zu seinen Stationen in der Auslandsgeschäftsführung zählen unter anderem Singapur, Vietnam und Malaysia. Zudem sammelte er Erfahrungen in den Bereichen Personalwesen und Corporate Auditing. Zwischen 2014 und 2017 war Jo Präsident und CEO von Samsung Electronics Großbritannien und Irland. Zuvor war Sangho Jo Präsident von Samsung Electronics Nordic, President Samsung Electronics Austria sowie President Samsung Electronics Baltics. Seinen Bachelor of-Science-Abschluss in Betriebswirtschaft erwarb Sangho Jo an der Kyung Hee University in Korea. Jo folgt auf Simon Sung, der nach eineinhalb Jahren an der Deutschlandspitze die Region GUS (Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, ex-UdSSR) anführt.

Der neue Deutschlandchef setzt auf Konstanz im Vertrieb: "Eine enge Zusammenarbeit mit Handels- und Vertriebspartnern ist für mich jetzt schon die wichtigste Säule in der Geschäftsstrategie für 2019", bekräftigt er. Langjährige Beziehungen und lokale Konstanz seien unerlässlich für den Unternehmenserfolg. Zudem will Jo mit innovativen Technologien wie faltbaren Displays und 5G "eine Vorreiterrolle einnehmen und den Markt gestalten".

Martin Börner tritt Sabbatical an

Die Consumer Electronics Division bekommt mit Willem Wookhan Kim eine neue Leitung. Er verantwortet ab sofort die Geschäftsbereiche CTV, DAV, IT Display sowie Health and Medical Equipment. Kim war seit Mai 2017 in der Rolle als President bei Samsung Electronics Switzerland GmbH tätig und leitete dort die Bereiche Unterhaltungselektronik sowie IT & Mobile Communication. Er verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Finanzmanagement, im internationalen Produktvertrieb sowie im Marketing. Seine Stärken sollen laut Samsung in der langfristigen, strategischen Planung liegen.

Zuvor war Willem Kim Senior Business Director der TV- und AV-Sparte von Samsung Electronics Germany, wo er erfolgreich die Bereiche Vertrieb, Marketing und Betrieb leitete. Darüber hinaus war er in den Niederlanden als Business Director für den Verkauf und die Vermarktung von TV-Geräten in den Benelux-Staaten tätig. Willem Kim hat einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre des Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST).

Die Verantwortung für den TV und AV-Produktbereich, Home Appliances, Display Solutions sowie Health and Medical Equipment liegt unverändert bei Leif-Erik Lindner, Business Director CE AV; Alexander Zeeh, Director Home Appliances; Markus Korn, Director CE Display und Oliver Schüßler, Head of Health Medical Equipment. Olaf May, Vice President IT & Mobile Communication, leitet das operative Geschäft im Bereich IT & Mobile Communication. Das Storage-Geschäft liegt bei Frank Kalisch, Director Storage Solutions.

Martin Börner, Deputy President Samsung Electronics GmbH, unterbricht seine Tätigkeit bei Samsung und übergibt seine Aufgaben an das neue Management, um ein zweijähriges Sabbatical anzutreten.