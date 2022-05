Die IP65-zertifizierte T7 Shield Portable SSD von Samsung schützt Daten auch physisch, beispielweise bei Stürzen, Nässe oder vor Staub. Damit spricht der koreanische Hersteller professionelle Content Creator wie Fotografen und Kameraleute ebenso an wie Outdoor-Liebhaber, Multi-Device-Nutzer oder Berufstätige in rauen Umgebungen.

Robust und schnell

Samsungs T7 Shield zeigt sich im Scheckkartenformat mit robusten und gummierten Gehäuse in den Farben Blau, Beige und Schwarz. Die SSD kommt mit einer Schreib-/Lesegeschwindigkeit von bis zu 1.050 MB/s am USB 3.2 Gen 2-Anschluss und in 1 TB oder 2 TB Speichergröße zum Kunden. Die geringe Hitzeleitfähigkeit der Verkleidung sorgt für gute Performance auch bei höheren Temperaturen. Sollte es der T7 Shield doch einmal zu heiß werden, reduziert ein Dynamic Thermal Guard automatisch die Geschwindigkeit, um die Temperatur unter 60 Grad Celsius zu halten.

Die SSD lässt sich an eine Vielzahl von Devices wie PC ab Windows 7, Mac ab OS X 10.10, Tablet oder Smartphones mit Android ab 5.0 sowie Spielekonsole und TV-Kameras anschließen. Damit seien auch im Sturm auf hoher See spannende Videos in 8k- beziehungsweise 12k-Bildqualität möglich, verspricht Samsung.

"Unsere neue portable SSD ist ein hoch performanter Allrounder", fasst Daniel Maric, IM Storage Produktmanager bei der Samsung Electronics GmbH zusammen. "Egal ob Business User, die täglich mit unterschiedlichen Geräten mobil arbeiten, Outdoor-Freunde, Profi-Fotografen, Kreative oder im Handwerk Tätige: Die T7 Shield schützt die Daten dank der IP65-Zertifizierung nicht nur vor Wasser und Staub, sondern bietet auch sehr gute Schreib- und Lesegeschwindigkeiten von bis zu 1.050 MB pro Sekunde."

Preis und Verfügbarkeit

Die T7 Shield ist ab sofort in den Farben Schwarz, Beige und Blau, sowie mit einem TB und zwei TB Speicherkapazität erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung für die Samsung T7 Shield liegt bei 149,90 Euro und 279,90 Euro für die 2-Terabyte-Version, jeweils inklusive Mehrwertsteuer.