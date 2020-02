Im Rahmen der Expert-Frühjahrstagung in Hannover wurde der langjährige Expert-Partner Samsung im Bereich der Elektrohausgeräte in den A-Lieferanten-Status aufgenommen. Der Status als A-Lieferant wird ab dem 1. April 2020 wirksam und bietet Expert-Fachhändlern vielfältige Vorteile in der Vermarktung und Wertschöpfung von Samsung-Hausgeräten.

Wie die Verbundgruppe mitteilt, sei der A-Lieferanten-Status das Ergebnis einer jahrelangen, partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Expert und Samsung. In den vergangenen drei Jahren habe sich Samsung im Bereich der Elektrohausgeräte stetig verbessert: "Wir möchten diese positive Entwicklung, die sich in den Marktzahlen nachhaltig widerspiegelt, honorieren. Samsung bereichert den Markt kontinuierlich mit Innovationen, die uns erfolgversprechende Vermarktungschancen bieten", erläutert Frank Harder, Vorstand für Vertrieb, Marketing und E-Commerce bei Expert. Im Fokus der Partnerschaft liegen die Produktbereiche der freistehenden Kühlgeräte, Waschmaschinen und Trockner - Warengruppen, in denen Samsung in den vergangenen Jahren nachhaltig durch beständige Innovationen überzeugen konnte.

Fachhandelstauglichkeit bewiesen

Nacht Ansicht des Expert-Managers habe Samsung mit dem "Smart-Dealer"-Programm die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Elektronikfachhandel bewiesen. Das Ziel der intensiven und langfristig angelegten Kooperation zwischen Expert und Samsung laute: Vertrieb und Marketing im Endverbrauchergeschäft stärken. Konkret profitierten Expert-Fachhändler von Maßnahmen in den Bereichen Training, Promotion, Produktsortiment und Service - Samsung biete so als Smart-Dealer eine stabile und beständige Partnerschaft auf allen Ebenen an. Getreu dem Motto "Zwei Partner, ein Ziel: Kunden begeistern" richteten beide Kooperationspartner ihren Fokus vollständig auf den Endkunden.

Die Aufnahme von Samsung als Expert-Partner in den etablierten Kreis der strategischen Partner und Lieferanten stellt auch für den Elektronikhersteller eine wichtige Bestätigung dar. "Wir freuen uns, den A-Lieferanten-Status von Expert zu erhalten. Damit ist eine Verantwortung verbunden, der wir uns sehr wohl bewusst sind", erklärt Leif-Erik Lindner, Vice-President-Consumer-Electronics bei Samsung Electronics GmbH.