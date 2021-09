Der Spezialist für Passwortlösungen, Mateso, hat mit Sascha Harmuth einen neuen Head of Sales an Bord geholt. Der Channel-erfahrene Manager soll bei dem Unternehmen aus Neusäß bei Augsburg den weltweiten Vertrieb verantworten. Zu seinen Aufgaben wird zudem die Erschließung neuer Zukunftsmärkte gehören.

Password Safe wird laut Mateso von mehreren Millionen Anwendern eingesetzt. Zu den Kunden zählen auch große Konzerne. Gut ein Drittel der DAX-Unternehmen hat die Lösung im Einsatz. Zu den Distributoren zählen hierzulande Prianto, Sysob und Fokus MSP.

In seiner neuen Funktion als Vertriebschef berichtet Harmuth direkt an Mateso-CEO Thomas Malchar. Harmuth kommt von Ostertag DeTeWe, wo er als Leiter Vertrieb & Marketing tätig war. Den Channel kennt er sowohl aus Hersteller-, Distributions- als auch aus Händlersicht: Vor seinem Engagement bei Ostertag DeTeWe war er unter anderem in Vertriebs- und Marketing-Positionen bei Cancom, Home of Hardware, Double-Take Software, Tech Data, Clover Technologies und 8man tätig.

