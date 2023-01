Am 13. Januar eröffnete das "Xperion" - die Gaming-Erlebniswelt im Saturn - auf einer Fläche von 2.200 Quadratmetern im dritten Obergeschoss des Flagship-Markts am Alexanderplatz. Gemeinsam mit rund 30 namhaften Partnern, darunter Red Bull, Microsoft, Sony PlayStation oder Acer Predator, bietet das neue Gaming-Paradies Technik vom Feinsten, um in virtuelle Welten einzutauchen. In einer Arena mit großer Bühne und einer 30 Quadratmeter LED-Wall erwartet das Publikum erstklassiges Entertainment, darunter exklusive Gaming-Events, E-Sport-Contests, Shows und Konzerte im Livestream. Erstmals präsentiert hat der Retailer seine Gaming-Erlebniswelt 2020 im Kölner Stammhaus.

Im Mittelpunkt des "Xperion" steht die unmittelbare Gaming-Erfahrung mit allen Sinnen. Anfassen, Ausprobieren, Teilhaben: Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, sich innovativen Technologien wie auf einer Entertainment-Messe interaktiv und ungezwungen zu nähern. Ein einmaliges Erlebnis für neugierige Laien und erfahrene Profis zugleich. Influencer und Gamer kommen mit den eigens konzipierten Social Media Hubs und Streaming Booths voll auf ihre Kosten: Mit dem neuesten Equipment ausgestattet, bieten die Locations Raum, um Content für die eigenen Kanäle zu erstellen. Egal, ob eigene Events umsetzen, coole Clips und Videos produzieren oder direkt live streamen, im "Xperion" ist alles möglich. Zu den weiteren Highlights zählen der große Free-Gaming-Bereich ab 18 Jahren mit rund 70 perfekt ausgestatteten Plätzen, die Red Bull Bar & Lounge für den Energieschub zwischendurch sowie die große E-Arena, in der regelmäßig Veranstaltungshighlights stattfinden. Eine weitere Besonderheit: Im "Xperion" befindet sich außerdem ein Bitcoin-Automat, an dem Kundinnen und Kunden ganz einfach Euro-Scheine in Bitcoins umwandeln und auf ihre digitale Wallet laden können.

"Zukunftsweisendes Konzept des stationären Marktes"

"Mit dem 'Xperion'-Format haben wir ein zukunftsweisendes Konzept des stationären Marktes entwickelt, das in Köln bereits sehr erfolgreich läuft. Nun rollen wir es weiter aus. In einer interaktiven Erlebniswelt tauchen Kundinnen und Kunden in die Trendthemen Gaming, Entertainment, E-Sport und Social Media ein," erläutert Jörg Bauer, COO MediaMarktSaturn Deutschland. "Ganz im Sinne unserer strategischen Neupositionierung unter dem Leitbegriff 'Experience Electronics' und unseres Leistungsspektrums machen wir im 'Xperion' innovative Technik noch besser erlebbar. Kundinnen und Kunden können Produkte entdecken, ausprobieren und auch direkt kaufen. Das ist eine besondere Erfahrung, die nachhaltig beeindruckt und eine wertvolle Verbindung zu unseren jüngeren Zielgruppen schafft."

Auch René Kochan, Geschäftsführer des Saturn am Alexanderplatz, ist von der neuen Erlebniswelt begeistert: "Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit unseren rund 30 Partnern ein neues Zuhause für Gaming-Begeisterte bieten und mit regelmäßigen Events den Enthusiasmus für E-Sport und VR-Welten weiter anheizen."

Im Regelbetrieb ist das "Xperion" für Besucherinnen und Besucher ab 12 Jahren montags bis samstags von 10:00 bis 21:00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.