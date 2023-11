Schneider Electric Deutschland arbeitet künftig mit der Miete24 P4Y GmbH zusammen. Miete24 ergänzt damit das IT-Angebot mit Infrastruktur-Lösungen von Schneider Electric und deren Marke APC. Reseller können sich ab sofort kostenlos bei Miete24 registrieren und die Produkte zu Händlerpreisen mieten. Bei der Preisgestaltung gegenüber dem Endkunden gibt es keine Einschränkungen.

USV für alle Unternehmensgrößen

Zu den angebotenen Produkten zählen die einphasigen APC-USV-Systeme der Back-UPS- und Smart-UPS-Serie mit unterschiedlichen Kapazitäten. Für mittlere und größere Anforderungen bietet Miete24 die Power Distribution Units (PDUs) und 19"-Racks an sowie die dreiphasigen USV-Anlagen der Galaxy-Serie mit bis zu 20 kW Leistung. Damit können IT-Reseller flexible Vertriebsmodelle für kleine und mittlere IT-Projekte erstellen und als Mietmodell, etwa für Start-ups oder zeitlich begrenzte IT-Projekte, anbieten.

Das Mieten auf miete24.com sei dabei so einfach wie Online-Shopping, verspricht der Hersteller. Etailer und Online-Shop-Betreiber können für ihr Angebot einen "Mieten mit Miete24"-Button auf ihren Artikelseiten integrieren. IT-Reseller können mit der Vertriebspartner-Option vorgefertigte Mietangebote mit einer festen Marge von 10 Prozent erstellen. Das Team von Miete24 kümmert sich dann um die komplette Abwicklung und den Kundensupport, der für eine reibungslose und kundenfreundliche Abwicklung von Teilhaber Grenke Leasing unterstützt wird.

Miete als nachhaltige Alternative

"Die Kooperation mit Schneider Electric eröffnet nicht nur neue Perspektiven für IT-Reseller, sondern zeigt auch unsere starke Position als Partner des IT-Channels" betont Heino Deubner, Gründer und Geschäftsführer der Miete24 P4Y GmbH. "Dabei bieten wir nicht nur Produkte, sondern ganzheitliche Lösungen für flexible und kosteneffiziente IT-Infrastrukturen."

"Die Partnerschaft mit Miete24 erweitert nicht nur die Reichweite unserer Produkte, sondern gibt unseren IT-Fachhändlern auch die Möglichkeit, ihren Kunden in sehr preissensiblen Segmenten attraktive Konditionen anzubieten", erklärt Karin Hernik, Head of IT Channel DACH, Secure Power Division Schneider Electric. "Gleichzeitig unterstreichen wir durch die Zusammenarbeit mit Miete24 unser Engagement für Nachhaltigkeit im Channel. Denn unsere Infrastruktur-Komponenten können nach Ablauf der Mietzeit umweltgerecht recycelt oder aufbereitet und wieder dem Markt zugeführt werden."