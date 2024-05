Anlässlich des Zukunftstags empfängt Expert auch in diesem Jahr wieder interessierte Schülerinnen und Schüler in ihrer Langenhagener Zentrale, um sie für Berufe in der Elektronikbranche zu begeistern. Insgesamt 32 Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 15 Jahren nehmen an dem vielfältigen Tagesprogramm teil. Die Zentrale der Fachhandelskooperation beteiligt sich bereits seit über zehn Jahren an der Zukunftstag-Initiative.

"Der beste Weg, dem branchenübergreifenden Fachkräftemangel aktiv entgegenzuwirken, ist es, frühzeitig Nachwuchskräfte für sein Unternehmen zu begeistern", sagt Klaas H. Marquardt, Geschäftsbereichsleiter Personal bei Expert. "Daher legen wir ein besonderes Augenmerk auf die Nachwuchsförderung, sei es bei Infoveranstaltungen für Schülerinnen und Schüler oder bei unserem zukunftsfähigen Ausbildungsprogramm für Schulabsolventen. Ich freue mich, dass die Kinder und Jugendlichen auch in diesem Jahr so zahlreich unsere Expert-Zentrale besucht haben und würde es begrüßen, den ein oder anderen als Praktikanten, Auszubildenden oder Dual Studierenden in unserem Unternehmen wiederzusehen."

Einblick in die spannende Welt des Elektronikfachhandels

Die Schülerinnen und Schüler durchlaufen heute in der Expert-Zentrale ein abwechslungsreiches Programm: Auf den allgemeinen Teil, in dem das Unternehmen präsentiert wird, folgen ein Quiz und eine Schnitzeljagd mit Fragen und Rätseln rund um Expert. Anschließend gibt es für die Kinder und Jugendlichen eine Führung durch die spannende Logistikwelt des Expert Fulfillment Centers. Bei einer gemeinsamen Pizza-Pause können sich die Teilnehmer anschließend ausgiebig austauschen, bis es am Nachmittag in die Fachabteilungen der Eltern bzw. der zuständigen Betreuer geht. Zum Abschluss erhalten alle Kinder und Jugendlichen ein Zertifikat und eine kleine Aufmerksamkeit.

Für Technikbegeisterte, die aktuell auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz in einem interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsumfeld sind, bietet die Expert Zentrale auch in diesem Jahr wieder verschiedene Ausbildungsberufe an. Gesucht werden kaufmännische Auszubildende in verschiedenen Bereichen, wie dem Büromanagement oder für Versicherungen und Finanzanlagen, aber auch Fachkräfte für Lagerlogistik. Auch Duale Studiengänge zum Bachelor of Arts in Business Administration mit dem Schwerpunkt auf Handel und Dienstleistungen oder zum Bachelor of Science für Wirtschaftsinformatik können gemeinsam mit Expert absolviert werden. Alle Infos sowie Bewerbungsmöglichkeiten in wenigen Klicks gibt es hier.