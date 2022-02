Die C4B Com For Business AG hat sich im Produktmanagement mit Sebastian Görmar verstärkt. Nach 16 Jahren beim Distributor Komsa wechselt Görmar also zu einem Hersteller. Der UC-Spezialist aus Germering bei München setzt damit im Jahr 2022 den schon 2021 angekündigten und eingeschlagenen Wachstumskurs fort. Im vergangenen Jahr holte er bereits 20 neue Mitarbeiter an Bord. Derzeit baut er zudem an einem neuen Firmensitz, um der stark gewachsenen Belegschaft dann ab Dezember ein modernes "Büro-Zuhause" bieten zu können.

"Meistens weiß man bei einem Job-Wechsel nicht, was einen am Ende tatsächlich erwartet", sagt Görmar. "Bei mir ist das anders. Ich habe C4B jahrelang bei der Komsa als Produktmanager betreut. Ich kenne so einige Gesichter hier und habe mit vielen meiner neuen Kollegen schon zu meiner Komsa-Zeit intensiv zusammengearbeitet." In seiner Zeit bei Komsa hat Görmar als Produktmanager neben der C4B unter anderem auch Lancom, Audiocodes, Ruckus, Novalink und Estos betreut. Von Mai 2018 bis Ende 2020 war er als Team-Manager für den Bereich Produktmanagement B2B verantwortlich.

"Ein neuer Kollege ist natürlich immer ein Gewinn", freut sich Thomas Pecher-Wagner, Head of Product bei C4B. "Aber wenn man dazu noch einen Mitarbeiter für sich begeistern kann, der eine solche Marktexpertise und Produktkenntnis mitbringt, ist das schon mehr der berühmte Sechser im Lotto." Bei C4B ist Görmar Teil des vierköpfigen Produktmanagement-Teams und damit für die Weiterentwicklung der Unified Communications & Collaboration-Lösung XPhone Connect zuständig.

"Es mag eine Binsenweisheit sein, aber das macht sie nicht weniger wahr: Wenn man Software entwickelt, entscheidet nur eine Ressource über den Erfolg - und das sind die Mitarbeiter", betont C4B-Vorstand Stephan Krä. "Deswegen halten wir fleißig weiter die Augen offen und freuen uns über jeden, der XPhone und C4B mit uns weiter voranbringen möchte."

