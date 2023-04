Der bayerische Datensicherungsspezialist SEP erweitert seine Backup- und Desaster-Recovery-Lösung SEP Sesam um einen Schutz vor Ransomware-Angriffen. Das neue Blocky4Sesam basiert auf einer vom Softwarehersteller Grau Data entwickelten Application-Whitelisting-Technik. Sie soll "jegliche Änderungen der Daten ohne explizite Berechtigung verhindern", so SEP.

"Wenn die Daten unserer Kunden durch Schadsoftware wie Ransomware-Angriffe bedroht sind, wollen wir auch dafür eine Lösung bieten", sagt Georg Moosreiner, Vorstand und Mitgründer der SEP AG. Sein Anspruch sei, "dass keine Daten verloren gehen dürfen".

Berechtigte Prozesse identifiziert Blocky4Sesam durch einen Anwendungsfingerabdruck. Nicht autorisierte Zugriffe lassen sich zudem loggen und dem Administrator melden, so dass dieser weitere Schritte einleiten kann.

Blocky4Sesam ist als "letzte Verteidigungslinie" beim Schutz vor Ransomware gedacht. Die Lösung soll selbst dann noch vor Schadsoftware schützen, wenn diese bereits in das Windows-Betriebssystem des Backup-Servers eingedrungen ist.

An Blocky4Sesam interessierte SEP-Partner können die Lösung als Trial-Version herunterladen und 14 Tage lang testen. Seit Herbst des vergangenen Jahres bietet SEP seine Lösung auch in einer Community-Edition für bis zu fünf Clients an.