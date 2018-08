Im Vorfeld der IFA von 31. August bis 5. September 2018 in Berlin hat der Bitkom eine auf GfK-Zahlen basierende Prognose für die Entwicklung der dort repräsentierten Marktsegmente vorgelegt. Dabei geht es vor allem um Smartphones sowie Fernseher und weitere klassische Produkte der Unterhaltungselektronik.

Die seit Jahren erkennbare Entwicklung, dass immer mehr Funktionen, die früher durch Einzelgeräte bereitgestellt wurden, in das allgegenwärtige Smartphone wandern, hält demnach an. Laut Bitkom-Prognose werden 2018 in Deutschland rund 22,7 Millionen Smartphones verkauft. Der damit erzielte Umsatz beläuft sich auf 9,25 Milliarden Euro.

Jedes dritte verkaufte Smartphone ist ein Phablet

Damit erreicht der deutsche Smartphone-Markt fast denselben Wert, wie der deutsche Markt für klassische Unterhaltungselektronik, also Fernseher, Digitalkameras, Audio-Anlagen oder Spielkonsolen. Das Segment ist 2018 voraussichtlich leicht rückläufig. Bei einem geschätzten Rückgang von 3,5 Prozent erreicht es noch knapp 9,6 Milliarden Euro.

Platz 10: Google Pixel 2

<strong><br>Note: 1,44</strong><br><br>Auch wenn nur das Pixel 2 XL mit seiner modernen Optik (nahezu randloses Display) dem aktuellen Smartphone-Trend folgt, machen beide Geräte mit starker Hardware, aber vor allem dank des Zusammenspiels mit der eigenen Software einen guten Eindruck. Von der Kamera sind wir allerdings enttäuscht, da die Bildqualität nicht dem hohen Niveau der Highend-Klasse entspricht. Denn Kontraste sind viel zu hoch, Farben werden verfälscht und Fotos sind nicht so scharf wie bei der Konkurrenz. Zudem stellen wir beim großen Modell eine deutlich schlechtere Akkulaufzeit fest als beim Pixel 2 oder den meisten anderen Top-Modellen. So finden wir auch den Preis zu hoch angesetzt. Der Aufpreis von 110 Euro für doppelten Speicher ist heftig. Bei Apple kostet die größere Speichervariante der neuen iPhones zwar auch 110 Euro Aufpreis, hier ist der Sprung jedoch von 64 GB auf 256 GB statt "nur" auf 128 GB. Platz 9: Nokia 8

<strong><br>Note: 1,42</strong><br><br>Als Topmodell ist das Nokia 8 deutlich günstiger als die Konkurrenz von Samsung und Apple. Das Handy liegt preislich etwa auf dem Niveau eines OnePlus 5 - das ist gut! Allerdings kann das Gerät nicht in allen Disziplinen überzeugen, weshalb ein höherer Preis nicht gerechtfertigt wäre. Zwar ist die Gesamt-Performance des Nokia 8 mit dem verbauten Snapdragon 835 sehr hoch, allerdings dauert die Datenübertrag vergleichsweise lang. Und die Kamera kann gerade unter Mischlicht oder schwachem Licht qualitativ nicht mit der Konkurrenz mithalten. Für das Smartphone spricht, dass es mit purem Android und nur wenigen zusätzlichen Apps von Nokia beziehungsweise HMD Global ausgestattet ist, wodurch Firmware-Updates schnell auf dem Nokia 8 landen sollten. Und um die Akkulaufzeit müssen Sie sich am Tag auch keine Gedanken machen, bis zum späten Abend hält es bei normaler Nutzung auf jeden Fall durch. Platz 9: OnePlus 5

<strong><br>Note: 1,42</strong><br><br>Das OnePlus One war vom Preis/Leistungs- Verhältnis unschlagbar und eine absolute Kaufempfehlung gegenüber damaligen Flaggschiffen. Mit 300 Euro ware es schon fast ein Mitnahmeprodukt. Das OnePlus kostet je nach Speicherversion jetzt 499 und 559 Euro! Der Preis steigt also immer weiter Richtung anderer Flaggschiffe, statt andersherum, wie anfangs alle dachten, als das OnePlus One auf den Markt kam - schade! Gegenüber einem S8 oder einem iPhone 7 fehlen außerdem Features wie ein wasserdichtes Gehäuse, drucksensitives Display, eine Speichererweiterung oder ein Iris-Scanner. Natürlich kann man sich jetzt darüber streiten, ob man das wirklich braucht. Aber ein echter Flaggschiff-Killer ist das OnePlus 5 damit nicht. Es ist hingegen ein solides und starkes Smartphone mit anpassbarer und teilweise cleverer Software für einen annehmbaren Preis. Gerade dann, wenn Sie viel Speicherplatz brauchen. Platz 8: Huawei P10

<strong><br>Note: 1,38</strong><br><br>Die neue P-Reihe kommt mit hochwertiger Verarbeitung und mit dem Hyper-Diamant-Cut in einem coolen Look, der allerdings nur bestimmten Farbmodellen vorenthalten ist. Die Performance dürfte unserer Erfahrung nach mit dem Mate 9 auch über längeren Zeitraum hoch sein. Die Benchmark-Ergebnisse sprechen auf jeden Fall für sich. Und auch die Akkulaufzeit müssen wir loben, denn das P10 beweist hohe Ausdauer. Die Fotoqualität der Leica-Kamera ist stark - zumindest im Pro-Modus. Sonst rauschen die Bilder schnell. Platz 7: Samsung Galaxy S7

<strong><br>Note: 1,37</strong><br><br>Das tolle Design der Vorgänger wurde beibehalten, aber an wichtigen Stellen für ein angenehmeres Handling verbessert. Die Hardware entspricht dem aktuellen Stand der Technik und Kritikpunkte des Vorgängers wurden behoben - S7 und S7 Edge sind wieder wasserdicht und bieten eine Speichererweiterung. Außerdem punktet die Kamera mit besonders schnellem Autofokus und sehr hoher Bildqualität. .... Platz 7: Samsung Galaxy S7 Edge

<strong><br>Note: 1,37</strong><br><br>... Wer aber ein Smartphone mit besonderem Design und "Special-Feature" sucht, der ist mit dem S7 Edge gut beraten, wenn man gegenüber dem S8 etwas Geld sparen möchte. Platz 6: HTC U11

<strong><br>Note: 1,37</strong><br><br>Das HTC U11 bietet zwar kein Edge-Screen wie das Galaxy S8, dafür kommt es mit der neuen Funktion Edge Sense, die in der Praxis durchaus sinnvoll sein kann. Uns begeistern vor allem die Farben der reflektierenden Glasrückseite sowie die Klangqualität über das mitgelieferte Headset. Mit dem U11 bekommen Sie außerdem eines der stärksten Handys auf dem Markt, was die Performance angeht. Schade ist dagegen, dass die Display-Gehäuse-Ratio sehr gering ist und dicke schwarze Balken rund um das Display zu finden sind. HTC legt großen Wert auf die Kamera, die überzeugt aber nicht in allen Belangen. Sie ist gut, aber nicht sehr gut. Den Preis finden wir etwas hoch angesetzt. Platz 5: LG G6

<strong><br>Note: 1,36</strong><br><br>Das LG G6 punktet mit seinem hochwertigen Design und dem neuen Display-Format. Dagegen kommt eine ältere CPU im Flaggschiff unter und der Speicher ist mit 32 GB einfach zu klein für ein 2017er Flaggschiff - das macht die Konkurrenz besser! Immerhin laufen auf dem G6 aktuelles Android 7.0, der Google Assistant und einige eigene clevere Features, die LG integriert. Auch von der Kamera sind wir begeistert, da vor allem die Weitwinkel-Funktion in der Praxis oft Verwendung findet. Dass LG es mit dem G6 schwer hat, vor allem gegen das Galaxy S8, zeigt auch die Verkaufsstrategie. Zunächst einmal hat LG mit der Preisankündigung gewartet, bis die Verkaufspreise der S8-Modelle bekannt wurden und das G6 50 Euro unter dem S8 angesiedelt. Insgesamt beobachten wir einen krassen Preisverfall schon kurz nach Verkaufsstart. Platz 4: Huawei Mate 9

<strong><br>Note: 1,34</strong><br><br>Das Huawei Mate 9 überzeugt fast auf ganzer Linie: Die Akkulaufzeit ist beeindruckend lang, das extrem große Display verpackt Huawei in ein kompaktes Gehäuse und mit Android 7.0 und EMUI 5.0 bringt das Handy die neuesten Funktionen. Im Test enttäuscht die Leica-Kamera hingegen vor allem bei Videoaufnahmen mit starkem Autofokus-Pumpen - das geht besser! Insgesamt ist Huawei auf dem besten Wege, Samsung und Apple den Rang abzulaufen. Denn mit der starken Ausstattung liegt es in unserer Rangliste knapp vor der Galaxy S7-Reihe und gleichauf mit der neuen Pixel-Serie von Google auf Platz 1! Platz 4: Google Pixel XL

<strong><br>Note: 1,34</strong><br><br>Mit dem Google Pixel XL und dem …. Platz 4: Google Pixel

<strong><br>Note: 1,34</strong><br><br>…. Pixel bekommen Sie ein rundes Android-Paket mit den neuesten Features wie Google Assistant und dem Pixel Launcher. Hinzu kommen die extrem hohe Performance und die daraus resultierende flüssige Bedienung. Die Kamera knipst starke Fotos und das Design ist nicht nur schick, sondern auch funktional. Allerdings fehlt die Wasserfestigkeit und man könnte auch über einen nicht vorhandene Speichererweiterung meckern - wenn da nicht der unbegrenzte Online-Speicher wäre. Schade ist, dass Google die Preise auf Apple-Niveau hebt, früher waren die Nexus-Geräte gut und günstig, heute ist das Pixel gut und sehr teuer. Platz 3: Huawei Mate 10 Pro

<strong><br>Note: 1,33</strong><br><br>Mit dem Mate 10 Pro bringt Huawei ein sehr schickes und wertiges Samrtphone auf den Markt, das dank seines schmalen Displays und den dünnen Bildschirmrändern auch gut in der Hand liegt. Hardware-seitig steckt im neuen Mate beste Technik - plus künstliche Intelligenz dank spezieller NPU. Allerdings stellen wir im Test noch keinen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber der Konkurrenz fest. Eventuell profitiert die Performance erst so richtig, wenn noch mehr Apps entsprechend optimiert sind. Aber auch so bringt die CPU Höchstleistung und der Akku ermöglicht eine der längsten Laufzeiten aktueller Top-Modelle - mit Abstand! Mit der Bildqualität der Leica-Kamera bei unterschiedlichen Szenarien sind wird insgesamt sehr zufrieden. Nur die Schärfe ist nicht so hoch wie beim Galaxy Note 8. Spannend ist auch die Möglichkeit, dass Mate 10 Pro über USB Type-C an einen Monitor/Fernseher hängen zu können. Damit hat man quasi immer einen Mini-PC in der Hosentasche. Das ist zwar keine Neuheit, allerdings benötigt man hier nur ein Kabel und kein Zwischengerät. Platz 2: Samsung Galaxy Note 8

<strong><br>Note: 1,32</strong><br><br>In unserem Test hinterlässt das Note 8 einen ausgesprochen guten Eindruck. Das Design mit Infinity-Display ist eines der schönsten auf dem Markt und es sind so gut wie alle Features an Bord, die sich ein Nutzer wünschen kann. Okay, Kaffeekochen kann das Handy noch immer nicht, um den Kommentaren an dieser Stelle vorzugreifen. Das Note 8 ist unserer Meinung nach ein gelungenes Update des Galaxy S8+. Es ist ähnlich groß, bietet jetzt aber eine Dual-Cam und die für die Note-Reihe traditionellen S Pen-Funktionen. Wenn Sie aber auf diese beiden Features verzichten können, empfehlen wir Ihnen eher das S8 oder das S8+, die es aktuell deutlich günstiger gibt. Platz 1: Samsung Galaxy S8

<strong><br>Note: 1,28</strong><br><br>Extrem spannende Features haben wir noch in keinem der bisher neu vorgestellten Smartphones gesehen, auch Samsung geht weiter den Weg der langsamen Evolution. Gutes wie die Kamera wird beibehalten, das Design modernisieren sie und natürlich steckt die beste Hardware unter der Haube. Wirklich interessant wird das Galaxy S8 erst durch das Gesamtpaket, denn im neuen Samsung-Flaggschiff steckt alles, was Technik-Fans lieben: wasserdichtes Gehäuse, Speichererweiterung, sehr schickes Design, ein Iris-Scanner, großes Edge-Display und eine hohe Performance. Genau dadurch schaffen beide S8-Modelle mit identischer Endnote den Sprung auf den ersten Platz unserer Smartphone-Bestenliste! Platz 1: Samsung Galaxy S8+

<strong><br>Note: 1,28</strong><br><br>Weil die beiden Geräte sich technisch nicht unterscheiden, ist es im Grunde egal, welches der beiden S8-Modelle Sie kaufen. Das S8 ist mit einer Hand deutlich besser zu bedienen, dafür ist die Tastatur einen Tick kleiner bzw. noch schmaler. Die Akkulaufzeit ist bei dem kleineren Handy sogar geringfügig länger. Der Preisunterschied von 100 Euro könnte auch noch eine Rolle spielen.

Setzt sich die Entwicklung fort, dürfte 2019 das Smartphone-Segment endgültig die Oberhand gewinnen. Die schon seit Jahren zu beobachtende Entwicklung, dass MP3-Player, Navigationsgeräte oder Radios durch Smartphones ersetzt werden, hält an.

Kunden greifen gerne zu höherwertigen Geräten

Bei den Stückzahlen ist jedoch auch bei den Smartphones kein großer Zuwachs mehr zu erwarten. Das Umsatzvolumen wird vor allem durch den Trend zu höherwertigen und teureren Geräten wachsen. Bereits 2018 ist der Prognose zufolge fast jedes dritte verkaufte Smartphone (7 Millionen Geräte) ein sogenanntes Phablet, also ein Gerät mit einer Display-Größe von 5,5 Zoll oder mehr. Der Durchschnittspreis in dieser Geräteklasse liegt aktuell bei 588 Euro. Bei kleineren Smartphone-Modellen hat der Bitkom dagegen einen Durchschnittspreis von lediglich 321 Euro errechnet.

Für den Fachhandel lohnt es sich also, gute Argumente für Kunden parat zu haben, die sich nicht direkt für ein Smartphone mit großem Display entscheiden wollen. Denn grundsätzlich ist die Bereitschaft durchaus vorhanden, bei Anschaffungen etwas mehr auszugeben: "Quer durch alle Segmente gilt: Qualität ist Trumpf", fasst Martin Börner, Mitglied des Bitkom-Präsidiums, die Ergebnisse der aktuellen Auswertung zusammen.

Beiepislweise gehen bei Fernsehgeräten die Verkäufe um 4,8 Prozent zurück. Verbraucher geben allerdings bei einem Kauf durchschnittlich 30 Euro mehr aus als im Vorjahr. Der Durchschnittspreis für einen Fernseher liegt in Deutschland laut Bitkom derzeit bei 634 Euro. Damit bleibt der Umsatz mit Fernsehern mit 4,2 Milliarden Euro auf dem Vorjahresniveau. Mit einem Anteil von 44 Prozent haben Fernseher nach wie vor die größte Bedeutung in der klassischen Unterhaltungselektronik.

