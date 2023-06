Cherry zählt zu den wichtigsten und renommiertesten Herstellern von Eingabegeräten. Insbesondere die Tastaturen sind seit Jahrzehnten bei anspruchsvollen Anwendern beliebt. Auch die für besonders hohe Performance-Ansprüche bekannten Gamer greifen gerne auf Keyboards mit Cherry-Switches zurück.

Allerdings sind im Gaming-Segment Tastaturen mit Cherry-Label eher selten zu finden. Viele angesagte Gamer-Marken greifen aber gerne auf die Cherry-Komponenten zurück. Bisher war die Tastaturenschmiede mit Sitz im oberpfälzer Auerbach zurückhaltend bei der Vermarktung der eigenen Produkte im Gamer-Markt. Vielen Computerspielern waren die Cherry-Tastaturen auch etwas zu bieder.

Spätestens mit der Übernahme des schwedischen Herstellers Xtrfy hat sich das geändert (ChannelPartner berichtete). Mit einer neuen Marktstrategie will man in Auerbach nun den Markt offensiv angehen. Dabei soll auch die Markenbekanntheit von Xtrfy genutzt werden. So werden künftig alle Gaming-Produkte unter dem Label Cherry Xtrfy vermarktet.

Bisher zeigen die Produkte noch das bisherige Branding beider Marken. Die einheitliche Umstellung auf das Cherry-Xtrfy-Design soll nach und nach erfolgen. Es laufen aber bereits Gaming- Social-Media-Auftritte nach dem Motto: "Two brands. One vision" bereits unter dem neuen Branding.

Cherry-Label für Office-Produkte

Office-Tastaturen, mechanische Schalter und die Produkte aus dem Digital Health-Bereich tragen weiterhin das reine Cherry-Logo. Zudem führt der Hersteller die durch Zukäufe der letzten Jahre erworbenen Marken aus dem Digital Health Segment Theobroma Systems Design in Wien und Active Key in Pegnitz.

Der Vertrieb der Cherry-Xtrfy-Familie läuft über die bestehenden Cherry-Kanäle und über die neuen Kanäle, die durch Xtrfy hinzugekommen sind. Dazu zählt auch der Direktvertrieb über die Webshops beider Marken. "Natürlich suchen unsere Vertriebsmitarbeiter auch immer nach neuen Vertriebsmöglichkeiten - nun vor allem auch vermehrt im Gaming-Bereich", erklärt Holger Daßler, Head of Digital & Content Marketing bei Cherry.

Künftig soll es dann auch für die Gaming-Produkte eigene Marketing-Kampagnen und PoS-Support geben. "Natürlich stellen wir immer Demo-Geräte, umfassende technische Informationen und umfangreiche Tool-Kits für unsere Produkte zur Verfügung", verspricht Daßler. Dabei sei von Vorteil, dass die Produktmanager und sogar die Switch-Produktion im Haus sitzen. "Das vereinfacht den technischen Support ungemein und sorgt für schnelle Reaktionszeiten in Bezug auf die Beantwortung von Anfragen von Endkunden, Medien und Vertriebskontakten", betont der Cherry-Sprecher.

Zudem wollen die Auerbacher die Markenbekanntheit durch Sponsoring-Aktivitäten im E-Sport steigern und Cherry als internationalen Gaming-Brand etablieren. Dies soll auch Resellern und Distributoren den Verkauf der Cherry Xtrfy-Produkte erleichtern.

