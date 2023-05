Der Drohnenhersteller DJI setzt neben dem Vertrieb über Onlineshops und Retail verstärkt auch auf eigene Flagship Stores. Realisiert werden die Ladengeschäfte durch den Distributionspartner Solectric: "DJI als Marke haben wir in Deutschland bereits in der Vergangenheit über unsere Online-Präsenz und verschiedene Sponsoring-Aktivitäten wie bei Rock am Ring fest etabliert", erläutert Olaf Kappler, Geschäftsführer bei dem Elektronikgrossisten aus dem badischen Ubstadt-Weiher.

DJI-Stores in verschiedenen Metropolen an zentraler Stelle sind für Keppler "der nächste konsequente Schritt", um neue Käufer für DJI-Drohnen, Action Cams und Gimbals zu begeistern. Erste Gehversuche hat Solectric bereits 2017 mit einem DJH-Store in Frankfurt unternommen. Nun kommen zwei neue Outlets im Olympia Einkaufszentrum (OEZ) in München sowie im Centro in Oberhausen dazu. Als Eröffnungsdatum peilt der Distributor die zweite Jahreshälfte an. Weitere Standorte sollen folgen.

Größter DJI-Vertriebspartner

DJI zählt zu den bekanntesten Herstellern von Kameradrohnen für den privaten und professionellen Einsatz. Zudem bietet der Hersteller auch Action Cams und Gimbals an. Solectric ist nach eigenen Angaben der größte Vertriebspartner des Herstellers in Europa.

Der künftige Shop im Oberhausener Centro bietet neben den neuesten DJI-Produkten passend dazu hochwertige Kameras von Hasselblad. In München entsteht ein reiner DJI-Store.

