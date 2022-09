21. AVM Solution Tour

Michael Sadranowski, Vice President Channel Sales bei AVM, eröffnet die halbtägige Fachhandelsveranstaltung in Fürstenfeldbruck. Etwa 150 Reseller fanden den Weg in die 30 Kilometer westlich von München gelegene Kreisstadt. 21. AVM Solution Tour

Mit dem Fritzfon das Smart-Home steuern. 21. AVM Solution Tour

An fachkundigem Support seitens der AVM-Experte hat es nicht gemangelt.

Am 28. September 2022 startet die alljährliche Fachhandels-Roadshow von AVM. Jeweils zwei Tage hintereinander an fünft Orten (Stuttgart, Frankfurt, München, Düsseldorf und Berlin) sind alle AVM-Fachhändler herzlich eingeladen, sich über die neuesten Produkte und Channel-Initiativen des Berliner Netzwerkhersteller unterrichten zu lassen.

Der letzte Termin am 16. November in Berlin wird zusätzlich als Live-Stream übertragen. Parallel zur der Fachhandels-Roadshow findet die AVM NETworks Tour statt, an der sich Unternehmensvertreter richtet über Best Practices für die Filialvernetzung, Homeoffice-Anbindung und Maschinensteuerung mit Fritz-Produkten informieren lassen können.#

In den jeweils halbtägigen, kostenfreien Veranstaltungen der AVM-Fachhandels-Roadshow geht um Themen wie Glasfaser, WLAN Mesh und Smart Home. Vor allem die Vernetzung mit Glasfaser bietet enormes Umsatzpotenzial durch Millionen neu geplanter Anschlüsse. AVM zeigt auf beiden Roadshows, wie Fachhändler und Unternehmen diese Chance mit der "Fritzbox 5590 Fiber" nutzen können. Darüber hinaus informiert der Berliner Netzwerkhersteller über das kommende Version 7.50 des FritzOS-Betriebssystems mit über 100 neuen Features, etwa den "WireGuard" als einfache VPN-Lösung für Privatkunden und kleine Gewerbetreibende. Auf beiden Roadshows stellt AVM ferner die brandneuen Produkte "Fritz Repeater 3000 AX" und das "Fritz Fon X6" vor.

Anmelden können sich Fachhändler zur Solutions Tour und Unternehmensvertreter zur NETwork Tour über das AVM Business Portal.