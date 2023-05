"Mit seiner robusten Wirtschaft, den strengen Datenschutzbestimmungen und dem Fokus auf Cybersicherheit passt der deutsche Markt perfekt zu unserer Mission, erstklassige Managed Detection and Response Services anzubieten, die Unternehmen vor aktiven Angreifern schützen", sagt Mat Gangwer, Vice President, Managed Threat Response bei Sophos. "Durch das Etablieren eines dedizierten Teams in Deutschland sind wir noch besser positioniert, um die besonderen Sicherheitsanforderungen unserer Kunden in der Region und weltweit zu erfüllen."

Die Expansion in den starken deutschen Markt sieht Gangwar auch als Meilenstein der wachsende MDR-Services-Gruppe, die bereits mehr als 16.000 Kunden habe. Sophos hatte seinen herstellerunabhängigen Dienst für Managed Detection and Response (MDR) vor gut sechs Monaten gestartet. Er kann auch Telemetriedaten von Drittanbietern aufnehmen und auswerten kann. Er verarbeitet bereits jetzt Sophos Alarme von fast 30 anderen Sicherheitsanbietern.

Die neue deutsche Unit ergänzt das bestehende internationale MDR-Team von Sophos. Es setzt sich aus Sicherheitsanalysten, Bedrohungsjägern, Respondern und anderen Cybersecurity-Experten zusammen. Die Spezialisten sind darauf geschult, jeden Schritt von Cyberangriffsketten auf Unternehmen zu erkennen, zu unterbrechen und abzuwehren, bevor Eindringlinge Daten stehlen oder Ransomware ausführen können.

Auf dieser Basis bietet Sophos rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr vollständig verwaltete MDR-Dienste an. Sowohl die MDR- als auch die Experten von Sophos Incident-Response-Dienst tragen zu Sophos X-Ops bei, einem Threat- und Cybersecurity-Intelligence-Team mit mehr als 500 Spezialisten aus Sophosden SophosLabs,

MDR-Dienste sieht nicht nur Sophos als wichtiges Element wirkungsvoller Cybersecurity, da Angreifer ihre Taktiken, Techniken und Verfahren verfeinern, um klassische Sicherheitsmaßnahmen zu überwinden. "Dazu gehört insbesondere die kürzere Verweildauer der Kriminellen bei ihren Cyberangriffen", erklärt Sophos. "Sie arbeiten schneller, um ihr Ziel zu erreichen - sei es der Diebstahl von Daten, die Verbreitung von Ransomware, Spionage oder eine andere kriminelle Aktivität. Folglich bleibt den Verteidigern von der Identifizierung der Angreifer bis zu ihrer Neutralisierung weniger Reaktionszeit." Hier soll der MDR-Service helfen.

"Seit wir Alarme, Hinweise und Signale auch von anderen Sicherheitsanbietern erfassen, zusammenführen und korrelieren, haben wir bereits mehr als 150 Millionen Alarme von fast 30 bekannten Anbietern verarbeitet", sagt Rob Harrison, Vice President of Product Management für Security Operations Solutions bei Sophos. "Damit sind wir marktführend in Volumen, Vielfalt und Zeit in Bezug auf MDR-Daten, die sowohl von Sophos als auch von anderen Sicherheitsanbietern stammen."

