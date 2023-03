Sophos hat die Termine für seine Partner Roadshow 2023 bekannt gegeben. Vom 4. Mai bis 20. Juni sucht der Security-Anbieter neun Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf. Auswahlkriterium war diesmal, ob es dort ein Automobilmuseen oder eine bekannte Autorennstrecke gibt - damit neben der Informationsvermittlung auch der Spaß nicht zu kurz kommt.

Die Tagesveranstaltungen beginnen jeweils um 9 Uhr und enden gegen 16 Uhr mit einem "Get Together". Auftat ist am 4. Mai in Wien. Nächste Stationen sind dann Berlin (9.5.), Leipzig (16.5.), München (23.5.) und Hockenheim (25.5.). Im Juni folgen Düsseldorf (6.6.), Zürich (13.6.), Vuillerens im Kanton Waadt (15.6.) und Hamburg (20.6.).

Neben Einblicken in die technische Roadmap und strategische Entwicklungen bei Sophos sind auch wieder externe Sprecher dabei, die IT-Security aus unterschiedlichen Blickwinkeln vorstellen. Abgerundet werden die Events mit Live-Demos zu aktuellen Themen wie Cybersecurity-as-a-Service, MDR und ZTNA. Das Sophos-Sales-Team präsentiert den Channel-Partnern zudem aktuelle Fokusthemen und Go-to-Market-Strategien. Außerdem können Partner technischen Breakout-Sessions ihr Know-how in zu Themen wie Sophos XDR, MDR, NDR, Sophos Firewall und ZTNA vertiefen.

"Mit der diesjährigen Roadshow erweitern wir unsere Tour im Vergleich zum Vorjahr um zwei Standorte und können so noch gezielter alle interessierten Partner in den DACH-Regionen ansprechen", sagt Sven Janssen, Senior Director Channel Sales bei Sophos. Für ihn ist die Eventreihe eines der "absoluten Jahreshighlights" und eine hevorragende Gelegenheit, mit dem gesamten Sophos-Expertenteam bei den Partnern gezielt vor Ort zu sein.

"Wie in den vergangenen Jahren erwarte ich wieder zahlreiche intensive Gespräche und damit die Möglichkeit, das Feedback des Channels in unsere Pläne einfließen zu lassen", sagt Janssen. "Umgekehrt können wir den Partnern unsere Wachstumspläne mit Cybersecurity-as-a-Service ohne Streuverluste näherbringen und im persönlichen Austausch die Sophos-Cybersecurity-Strategie für die nächsten Monate ausrollen." Details zur Roadshow und Anmeldemöglichkeiten finden Partner hier.

