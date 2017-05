Stefan Böttcher verantwortet seit Anfang Mai 2017 die Partnerentwicklung der Synetics GmbH im In- und Ausland. Der Anbieter mit Sitz in Düsseldorf ist Entwickler der IT- Dokumentations- und Configuration Management Database-Software i-doit. Böttcher soll von der Zentrale Düsseldorf heraus die vorhandene Partnerstruktur weiter ausbauen und bestehende Partnerschaften intensiv unterstützen.

Böttcher verfügt über mehr als 25 Jahre B2B-Erfahrung im Marketing und Vertrieb internationaler Unternehmen. Der Diplom-Kaufmann ist seit 2015 Partner der finnischen Crop Agency, einer international tätigen Digital Marketing-Agentur.

Von 2012 bis 2014 war Böttcher Vice President und Geschäftsführer bei der Pact Group. Davor bildeten acht Jahre internationale Marketingerfahrung in leitenden Positionen bei Nokia die weiteren Meilensteine seiner Karriere.

"Wir möchten bis Ende 2017 deutlich mehr i-doit pro-Installationen gemeinsam mit unseren Partnern durchführen und dadurch die extrem hohe Kundenzufriedenheit mit i-doit über das Portfolio unserer Partner noch weiter steigern", erklärt Stefan Böttcher seine Ziele. "Wir geben sowohl Partnern als auch Resellern die Sicherheit, auf Basis einer stark nachgefragten und technisch ausgereiften Software für IT-Dokumentation eigene Leistungen ohne großen Aufwand mit zu vermarkten." (KEW)