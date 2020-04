Der Channel-Experte Stefan Bontenackels soll bei Westcon den Ausbau des Geschäfts mit Juniper Networks weiter vorantreiben. Als Leiter der fünfköpfigen Business Unit trägt er beim Technologie-Distributor Mitverantwortung für die Vermarktung von Juniper Networks und Pulse Secure in Deutschland. Dabei soll er Reseller und Systemintegratoren von der Presales-Phase bis zur Aftersales-Betreuung in allen technischen und vertrieblichen Fragen unterstützen.

Vor dem Wechsel zu Westcon war Bontenackels bereits über zehn Jahre bei Tech Data und Avnet in der IT-Distribution tätig. Der 55-Jährige bringt neben tiefer Produkt- und Marktkenntnis hervorragende Kontakte zum Hersteller und zur Partnerlandschaft im deutschsprachigen Raum mit. Vor seiner Distributionskarriere war er im AV-Bereich und als Medienberater tätig.

„Juniper Networks zählt seit vielen Jahren zu den Fokuspartnern in unserem Portfolio und gehört in den Bereichen Netzwerk und Security zu den klaren Markt- und Technologieführern“, erklärt Evelyn Vogt, Director Business Development bei Westcon Deutschland. „Stefan Bontenackels kennt diesen Markt wie kein Zweiter, und wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit ihm in diesem Bereich durchzustarten.“

Die Zeichen stehen auf Wachstum

„Pulse Secure profitiert als einer der Top-Anbieter im Bereich Remote Access enorm von der steigenden Nachfrage nach intelligenten Homeoffice-Lösungen“, stellt Bontenackels fest. „Nun gilt es, diese Impulse in nachhaltiges Wachstum zu überführen – und auch da ist Pulse Secure sehr gut positioniert.“

„Juniper konnte im Channel mit einer Reihe interessanter Neuentwicklungen, etwa im Bereich SD-WAN, punkten“, so Bontenackels weiter. „Um sicherzustellen, dass wir diese Nachfrage trotz Covid-19-Krise bedienen können, haben wir zusätzliche Lagerkapazitäten aufgebaut und attraktive Finanzierungsservices für Partner aufgelegt. So können wir das Potenzial der Lösungen gemeinsam ausschöpfen.“

„Westcon verfügt als VAD über die Erfahrung, das Knowhow und die Ressourcen, um den Channel in diesem spannenden Umfeld optimal zu unterstützen“, so der Leiter der BU Juniper Networks und Pulse Secure bei Westcon abschließend. „Ich freue mich sehr darauf, zusammen mit unseren Partnern die Weichen für unser gemeinsames Wachstum zu stellen.“

