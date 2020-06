Mit Steffen Trautmann konnte die TechniSat Digital GmbH aus dem rheinland-pfälzischen Daun einen ausgewiesenen Branchenkenner als Vertriebsleiter DACH für den Bereich Fachhandel gewinnen. Trautmann kennt die Hersteller- sowie die Händlerseite und soll insbesondere die Zusammenarbeit mit den Partnern vertiefen.

Seit rund 30 Jahren ist Steffen Trautmann in der UE-Branche tätig. Er bekleidete in seiner Karriere verschiedene Positionen vom Key Account Manager über Senior Key Account Manager bis zum Vertriebsleiter, in deren Verlauf er unter anderem die Kooperationen Euronics, EP, Medimax und Expert verantwortete.

„Wir freuen uns, mit Steffen Trautmann einen versierten Branchenkenner gewonnen zu haben, mit dem TechniSat die Zusammenarbeit mit dem Fachhandel weiter für die Zukunft ausbauen wird“, kommentierte Stefan Kön, Geschäftsführer TechniSat Digital GmbH. „Mit Steffen Trautmann und seinem Team werden wir uns vor allem auf die nachhaltige Partnerschaft mit dem Fachhandel, unsere Servicekompetenz und Innovationskraft konzentrieren und als deutscher Hersteller hochwertiger Unterhaltungselektronik unsere Produkte noch stärker in den Fokus rücken.“

„Ich freue mich sehr auf das Team und die umfangreiche Produktwelt von TechniSat“, sagt Steffen Trautmann. „Mein Ziel ist es, gemeinsam mit dem Team die intensive Zusammenarbeit mit den Handelspartnern weiter zu vertiefen, die Vertriebspolitik von TechniSat auch zukünftig konsequent umzusetzen und mein Wissen sowie meine Erfahrung für Wachstum in den Bereichen TV und Smart Home einzusetzen.“

„Das enorme Potenzial von Produkten Made in Germany kann und wird in den nächsten Jahren immer interessanter für den deutschen Fachhandel“, ist der neue Vertriebsleiter DACH Fachhandel bei TechniSat überzeugt.

