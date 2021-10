IT-Security-Anbieter Stormshield hat mit Allnet eine Vereinbarung über den Vertrieb seiner Produkte in der DACH-Region unterzeichnet. Im Rahmen der Vereinbarung nimmt der Distributor aus Germering das gesamte Portfolio des französischen Anbieters in sein Angebot auf. Stormshield bietet derzeit drei Produktfamilien an, die interagieren und so die Einrichtung mehrstufiger Sicherheitsstrategien ermöglichen.

Im Rahmen des Distributionsabkommens bietet Allnet nun Stormshield Endpoint Security (SES), Stormshield Data Security (SDS) und Stormshield-Network-Security-Lösungen (SNS) an. Mit SES können sich Unternehmen laut Hersteller gegen APTs (Advanced Persistent Threats) zur Wehr setzen. Da SES eine verhaltensbasierte Malware-Analyse durchführt, würden keine Signaturen mehr benötigt und lasse sich die Software auch auf Systemen einsetzen, die nicht mit dem Internet verbunden sind.

Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselungslösung Stormshield Data Security (SDS) soll vertrauliche Daten und Dokumente schützen. Sie kann mit jedem Speichergerät oder jeder Plattform - auch in der Cloud - verwendet werden. Stormshield-Network-Security (SNS) umfasst eine breite Palette an physischen und virtuellen UTM/IPS-Firewalls, die speziell für IT- und OT-Infrastrukturen mit integriertem VPN entwickelt wurden. Sie zeichnen sich durch umfangreiche, europäische Zertifizierungen aus. Dabei profitiert Stormshield als Airbus-Tochter auch vom Know-how und den Beziehungen des Mutterkonzerns. Die Netzwerksicherheits-Appliances von Stormshield richten sich jedoch nicht nur an Industrie und Behörden, sondern auch an MSSPs.

"Die Vereinbarung mit der Allnet GmbH steht im Einklang mit unserer Strategie, hochspezialisierte Distributionspartner zu suchen und auszuwählen, die in der Lage sind, nicht nur Produkte zu vermarkten, sondern ihren Kunden auch eine kompetente und qualifizierte Beratung zu bieten", erklärt Uwe Gries, Country-Manager DACH bei Stormshield.

Tjorben Teunissen, Director BU Network Solutions/IT-Security bei Allnet freut sich seinerseits, seinen Fachhändlern ab sofort die Cybersecurity-Lösungen von Stormshield anbieten zu können: "Mit Stormshield erweitern wir unser IT-Security-Portfolio um einen führenden Hersteller, der im Gartner Magic Quadrant für Firewalls als einziger Vertreter der Europäischen Union und ihrer technologischen und industriellen Tradition anerkannt ist." Als nächsten Schritt will Allnet ein dediziertes Stormshield-Team aufbauen, das Partner bei Schulungen, Pre- und After-Sales unterstützt.

Stormshield ist 2014 aus der Fusion der beiden französischen Anbieter von Arkoon und Netasq hervorgegangen und eine hundertprozentige Tochter von Airbus Cyber Security, das wiederum eine hndertprozentige Tochter von Airbus Defence and Space ist. In Deutschland arbeiten die Franzosen beim indirekten Vertrieb schon aus der Netasp-Zeit mit Sysob und im Rahmen einer europaweiten Distributionsvereinbrung seit 2017 mit Ingram Micro zusammen.

