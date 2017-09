Der kalifornische Software-Hersteller SugarCRM ernennt Kai Petzelt zum Vice President of Product Marketing. In der Position soll er die Entwicklung und Kommunikation des Messagings sowie die Positionierung für die CRM- und die Relationship Intelligence-Produkte des Unternehmens steuern.

Petzelt kommt von SAP, wo er zuletzt bei SAP SuccessFactor als Vice President of Product Marketing tätig war. In dieser Position verantwortete er die Content Marketing-Strategie und leitete ein globales Marketing Team für die Human Capital Management-Produkte des Unternehmens. Davor verantwortete er als Director of Product Marketing die CRM-Lösungen bei SAP und war Direktor für die Produkteinführung in USA. Vor SAP war Petzelt von 2001 bis 2006 bei der BASF AG Leiter des strategischen Marketings.

"Kais großer Wissens- und Erfahrungsschatz im Bereich CRM und bei der Verbesserung der Kundenerfahrung erlaubt es ihm, sofort loszulegen und unsere Vermarktungsstrategie zu lenken", sagt Clint Oram, Mitgründer und CMO von SugarCRM. "Er stößt genau zum richtigen Zeitpunkt zu uns, da SugarCRM in der Produktinnovation richtig Gas gibt. Er ist eine großartige Ergänzung für unser Marketing Team."

"Mit seinem alleinigen Fokus darauf, Unternehmen beim Aufbau und der Gestaltung von Kundenbeziehungen zu unterstützen, ist SugarCRM einer der disruptivsten Akteure im CRM-Markt", erklärt Petzelt. "Es ist mir eine Ehre die Leitung für das Messaging, die Positionierung und Markenbekanntheit von SugarCRM zu übernehmen. Ich freue mich darauf mitzuhelfen, eine Reihe von innovativen, neuen Produkten einzuführen, die auch weiterhin dafür sorgen werden, dass sich die Sicht des Marktes auf CRM radikal verändert." (rw)