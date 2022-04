In einem jüngst aktualisierten Support-Beitrag weist Microsoft seine Kunden auf das Support-Ende für Office 2013 hin. Bereits am 10. April 2018 endete der Mainstream-Support für das im Jahr 2013 erschienene Office-Paket. Der erweiterte Support wird am Dienstag, den 11. April 2023 eingestellt. Nach diesem Zeitpunkt wird es also keine Sicherheitsupdates für Office 2013 mehr geben. Entsprechend sollten Nutzer zu einer aktuellen Office-Version oder zu Microsoft 365 wechseln.

Konkret heißt es von Microsoft:

Nach dem Ende des Supports für Office 2013 wird Microsoft keine neuen Sicherheitsupdates mehr bereitstellen, und die weitere Verwendung von Office 2013 nach April 2023 kann die Sicherheitsrisiken für Ihr Unternehmen erhöhen oder Ihre Fähigkeit beeinträchtigen, gesetzliche Auflagen zu erfüllen.



Das Support-Ende am 11. April 2023 betrifft auch alle Teilanwendungen von Office 2013 - also etwa Outlook 2013, Powerpoint 2013, Word 2013 und Excel 2013.

Im Jahr 2023 läuft auch der Support für weitere Microsoft-Produkte aus. So endet etwa am 10. Oktober 2023 die Unterstützung für Windows 11 Home und Pro in der Version 21H2. Ein paar Monate früher, am 13. Juni 2023, endet die Unterstützung für Windows 10 Home / Pro in der Version 21H2.