Der niederländische Security-Hersteller ForeNova bietet zum Schutz kleiner und mittelständischer Unternehmen sowohl Technologien, die auf Künstlicher Intelligenz und Maschine Learning basieren, als auch Dienste für Managed Detection and Response an. Diese Produkte und Dienste können Synaxon-Mitglieder nun über das IT-Einkaufssystem EGIS kaufen.

"Damit stehen unsere Lösungen mehr als 3.000 Systemhäusern und IT-Dienstleistern in ganz Deutschland zur Verfügung", erklärt Steffen Linke, Senior Channel Manager DACH bei ForeNova. "Die Zusammenarbeit mit unseren Kunden erhöht die Marktbekanntschaft von ForeNova. Gleichzeitig werden wir den Partnern bei Synaxon, anderen Systemhäusern und auch Kunden ein aktiver Ansprechpartner sein."

Im Rahmen ihrer Zusammenarbeit wollen Synacon und ForeNova auch gemeinsam Aktivitäten zur Kundengewinnung angehen sowie den Mitgliedern auch Schulungen und Webinare anbieten.

Portfolio von ForeNova im Überblick

Zum Portfolio von ForeNova gehören NDR-, EDR- und MDR-Produkte. Die Tools werten - ohne in IT-Abläufe einzugreifen - lediglich Metadaten aus, nicht die eigentlichen Inhalte des Datenverkehrs. Die Netzverkehrsdaten zur Analyse liegen in einem Rechenzentrum in Frankfurt am Main.

"NovaCommand" analysiert externen und internen Datenverkehr und leitet daraus ein Modell des normalen Datenverkehrs ab. Bei Anomalien alarmiert NovaCommand die IT-Administratoren, die dann Abwehrmaßnahmen veranlassen können - etwa durch EDR oder Firewall.

"NovaGuard" ist ein auf KI-Methoden basierende EDR-Lösung und soll PCs, Notebooks, virtuelle Instanzen, Server und Cloud-Server absichern. Es ergänzt NovaCommand und bietet zusätzlich grundlegende SIEM-Funktionen.

Für die Managed-Detection-and-Response-Dienste hat ForeNova ein Team von Cybersecurity-Experten aufgebaut und betreibt ein Security Operation Center (SOC). Der Service ist als kontinuierlicher Dienst, im Rahmen einer einmaligen Analyse des Sicherheitsstatus oder zur akuten Hilfe bei einem laufenden Angriff nutzbar.

