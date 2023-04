Broadliner TD Synnex will seinen Vertriebspartnern eine eigene Managed Print Services Lösung anbieten. Mit OpenMPS sollen Druckflotten beim Kunden kostengünstig und herstellerunabhängig gemanaged werden.

OpenMPS überwacht die Druckgeräte, liest Füllstände von Verbrauchsmaterial ab und berechnet, wann neue Tinten und Toner benötigt werden. Die Partner sollen so ihr Geschäft mit Supplies ohne Risiko auf- und ausbauen können. "Die OpenMPS-Plattform zeichnet sich für mich durch ihre hohe Flexibilität und das herstellerunabhängige Druckerflottenmanagement aus. Unsere Vertriebspartner profitieren davon, dass sie ihren Kunden einen einfachen, aber skalierbaren Service anbieten können, damit ihre eigene Kundenbindung stärken und mit regelmäßigen Einnahmen ihren Gewinn ausbauen", erläutert Konrad Seebauer, VP Operations DACH & Endpoint Solutions Deutschland bei TD Synnex.

Laut Seebauer fallen dabei keine Entwicklungs- oder Infrastrukturkosten, keine Mindestverpflichtungen für Herstellerprogramme sowie keine weiteren Kosten für das Bestands- oder Bestellmanagement an. Sind die Drucker eines Unternehmens in OpenMPS eingebunden, überwacht das Programm vollautomatisiert die Druckerflotte, bewertet Füllstände von Toner und Tinte und löst bei definierten Mindestfüllmengen eine Lieferung des benötigten Verbrauchsmaterials direkt an den Drucker des Endkunden aus. Der Vertriebspartner des Endkunden erhält einen Verbrauchsbericht, der genaue Angaben zu der Sendung sowie die Rechnung enthält.

Datenübertragung nach Industriestandard

OpenMPS stützt sich auf ein spezielles und sicheres Datenübertragungsprotokoll nach Industriestandard um die notwendigen Sicherheitsvorgaben zu erfüllen. Das Protokoll (XMPP) wurde speziell für die Datenkommunikation in Echtzeit entwickelt und überträgt verschlüsselte XML-Informationen sicher über SSL. Dank der deutlich erhöhten Sicherheit lässt sich OpenMPS auch in Umfeldern mit hohem IT Security-Standards problemlos verwenden.

Voraussetzung für die Verwendung der MPS-Lösung ist der Download des Data Collector Agents (DCA), den TD Synnex. Dafür hält der Distributor verschiedenen Softwareversionen für Windows, Macintosh und Linux bereit. "Die Lösung ermöglicht es dem Channel, bei viel niedrigeren Betriebskosten einen beträchtlich höherwertigeren Service zu liefern, in dem Prozesse und Bestellungen automatisiert werden - damit wird die bisherige Lagerhaltung auf null reduziert und Verschwendung vorgebeugt", ergänzt Seebauer. So könne man sichals Specialized MPS-Reseller für bestimmte Hersteller etablieren. "Zusätzlich bieten wir mit dem Advanced OpenMPS überaus interessante Funktionen wie ein individuelles Branding des Portals, ein maßgeschneidertes Reporting, Zählerstanderfassung und viele mehr", verspricht der TD Synnex-Solution-Experte.

