SonicWall, mit Hauptsitz in San José, Kalifornien, hat Terry Greer-King zum Vice President für den Vertrieb in Europa, dem Nahen Osten und Afrika ernannt. Greer-King und Michael Berg, Vice President EMEA Channel Sales, sollen die Go-to-Market-Strategien des Unternehmens umsetzen sowie das Vertriebsnetz erweitern.

Bevor er zum SonicWall stieß, war Terry Greer-King ein Jahr lang Director of Security Sales EMEA bei Akamai Technology. Davor war fast vier Jahre bei Cisco als Director of Cybersecurity Sales EMEA unter Vertrag sowie von 2010 bis 2013 als Managing Director für Check Point Software Technologies in Großbritannien.

Laut SonicWall bringt Greer-King umfassende internationale Erfahrungen im Vertrieb von Lösungen zu Cyber-Sicherheit mit und soll gemeinsam mit den EMEA-Vertriebsleitern den Vertrieb mit vorhandenen und neuen Kontakten verbessern und insgesamt die Geschäfte mit kleinen und mittleren Unternehmen, Unternehmen und Regierungsbehörden ausbauen.

"Branchen-Profis wie Terry belegen die Dynamik mit der SonicWall in der EMEA-Region weiter wächst", sagte Robert VanKirk, SVP und Chief Revenue Officer bei SonicWall. "Terry hat einen hervorragenden Ruf und wir freuen uns, dass er unserem Team beigetreten ist."

"Cyber-Bedrohungen entwickeln sich zu schnell, als dass Unternehmen sie aufhalten können", so Terry Greer-King. „Ich freue mich, Teil eines Unternehmens zu sein, welches bewährte Lösungen zum Schutz von Organisationen anbietet.“

Auch interessant: IBM bestellt zwei neue Geschäftsführer