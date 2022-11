Securepoint gewährt im Rahmen einer Austausch-Aktion Rabatte zwischen 50 und 300 Euro auf Neugeräte. Abgelöst werden sollen die Firewall-Modelle RC100, RC200, RC300S und RC350R. Werden die durch aktuelle UTM-Appliances von Securepoint ersetzt, gewährt der Hersteller auf die Neugeräte einen Rabatt. Voraussetzung ist, dass die Neugeräte der G5-Reihe (RC100 G5, RC200 G5, RC300S G5 und RC350R) über Securepoint, Wortmann oder Api bestellt und die Seriennummern der ausgetauschten Geräte mitgeteilt werden.

"Systemhäuser und ihre Kundschaft erhalten durch den Tausch neue UTM-Appliances mit wesentlich effizienterer Hardware", sagt Securepoint-Geschäftsführer René Hofmann. "Das sorgt für eine erhöhte Zuverlässigkeit, eine geringere Ausfallquote und weniger Noteinsätze bei den Kunden der Systemhäuser.

Die Firewall-Tauschaktion bietet Securepoint seinen Partnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Weitere Details finden Interessierte auf der Securepoint-Website. Fragen beantwortet der Hersteller per E-Mail unter vertrieb@securepoint.de oder telefonisch unter der Nummer 04131 2401-0.

