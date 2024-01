Trend Micro hat sich eine neue Struktur in der DACH-Region gegeben. Die Aktivitäten wurden dazu in einer neu geschaffenen Business Unit DACH zusammengefasst. Deren Leitung hat als Vice President DACH Hannes Steiner übernommen. Er ist seit 2016 in leitenden Vertriebspositionen im Unternehmen tätig und war zuletzt Vice President Germany.

Die Verantwortung für den Channel-Vertrieb in der DACH-Region trägt jetzt Nicholas Pook. Er ist seit Januar 2021 im Unternehmen und wurde im Zuge des Wechsels von Christina Dekcer auf die Europaebene im Frhjahr Senior Manager Strategic Partners & Cloud Alliances Germany. Pook berichtet in seiner neuen Funktion an Hannes Steiner.

"Uns ist es in den vergangenen Jahren gelungen, unser Geschäft in Deutschland sowohl deutlich auszubauen als auch grundlegend zu transformieren", erklärt Steiner. "Durch einen klaren Fokus auf die Intensivierung der Kundenbeziehungen und unsere umfassende Plattform-Strategie werden wir für immer mehr Kunden zu einem strategisch wichtigen Partner für ihren Geschäftserfolg. Ich freue mich sehr, diesen äußerst positiven Weg jetzt auch mit unseren Kunden, Mitarbeitern und Partnern in Österreich und der Schweiz gehen zu dürfen."

"Nur in enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern können wir unsere gemeinsamen Kunden wirkungsvoll schützen", sagt Pook. "Ein starkes Channel-Ökosystem und vertrauensvolle, strategische Partnerschaften sind eine wichtige Grundlage für unser Geschäft." Er will die Beziehungen zu unseren Partnern weiter intensivieren und zusammen mit ihnen in den Ausbau von Fähigkeiten und Technologie investieren. "Ein wichtiger Baustein wird dabei unser neues Partnerprogramm sein, welches wir unseren Partnern weltweit in Kürze vorstellen dürfen", sagt Pook.