Trust will seine indirekte Vertriebsstrategie in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausbauen. Dazu hat der Anbieter von IT-Zubehör aus dem niederländischen Dordrecht mit Distributor Littlebit eine Distributionsvereinbarung geschlossen. Der Grossist mit Hauptsitz in der Schweiz unterhält auch ein Vertriebsniederlassungen in Alzenau und in Wien.

Zunächst umfasst die Vereinbarung die Trust-Produktreihen Home & Office sowie Gaming. In weiteren Schritten soll die Partnerschaft um das B2B, Mobile und Smart Home-Angebot von Trust erweitert werden.

Erweiterung der Kundenbreite

Bei Trust erhofft man sich von der neuen Partnerschaft eine Erweiterung der Kundenbreite: "Diese starke und vertrauensvolle Partnerschaft trägt dazu bei, unsere Prozesse, Effizienz und Markenbekanntheit zu optimieren und uns im gesamten Channel noch nachhaltiger aufzustellen", erklärt Gabriel Restaino, Managing Director und Head of DACH bei Trust. Der Zubehörspezialist hat bereits vor zweieinhalb Jahren die Themen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in seine Unternehmensstrategie integriert und ist im Juni 2022 für seine Initiativen mit der Eco Vadis-Medaille in Silber ausgezeichnet worden.

Jochen Bless, COO bei Littlebit Technology, sieht in den Produkten von Trust eine ideale Ergänzung für das Littlebit-Angebot an multimedialer Lösungen. "Mit ihren bewährten Lösungen, insbesondere im Gaming, ist Trust ein starker Partner im Value for Money Segment und bietet unseren Kunden weitere Möglichkeiten, ihr Sortiment gewinnbringend auszubauen", meint Bless.

Lesen Sie auch:

Partnerprogramm "Elevate": Trust lockt mit Sonderkonditionen

Stefan Ebnöther folgt auf Patrick Matzinger: Führungswechsel bei Littlebit

Das große Distributionsverzeichnis, Teil 5: Einkaufsquellen für Reseller - Spezial-Distribution