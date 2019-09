Der deutsche IT-Security-Anbieter Tuxguard arbeitet zielstrebig weiter am Ausbau seines Geschäfts. Nachdem das Unternehmen 2018 mit Uwe Hanreich einen neuen Gesellschafter und Geschäftsführer bekam, wurden die Vertriebsaktivitäten in der DACH-Region zunächst in Eigenregie verstärkt. Nun hat erdas Portfolio um Endpoint Security erweitert und in den USA die E-Linux-basierende Mail-Sicherheitslösung DefenderMX zugekauft. Sie soll bis Mitte 2020 für den deutschen Markt fit gemacht werden.

Für das erweiterte Portfolio sowie die Ansprache, Gewinnung und Betreuung einer größeren Zahl an Resellern setzt Tuxguard nun außerdem auf die Zusammenarbeit mit Distributoren. Im September 2019 wurden entsprechende Verträge mit Novastar, Hexacom und Jakobsoftware unterzeichnet. Über sie sollen weitere Partner gewonnen werden. Ebenfalls zur Partnerakquise sowie zur Steigerung der Bekanntheit bei Endkunden ist Tuxguard dieses Jahr mit einem deutlich größeren Stand als bisher auf der Security-Fachmesse it-sa vertreten (Halle 9, Stand 9-333).

Tuxguard wirbt mit "Made in Germany" und mittelstandstauglichem Portfolio

"Made in Germany" ist aus Sicht von Geschäftsführer Hanreich ein wichtiges Argument-gerade im Bereich IT-Sicherheit. Lösungen gebe es schon zahlreich, Bekenntnisse zur Bedeutung garantiert backdoor-freier Lösungen ebenfalls. Allerdings fehle es gerade in größeren Unternehmen dann oft am Willen, diese Lippenbekenntnisse auch in die Tat umzusetzen.

Im Mittelstand, bei Behörden, Kommunen und Organisationen sei die Bereitschaft etwas höher. Auch bei Fachhändlern stoße er oft mit dem "Made in Germany"-Ansatz durchaus auf offene Ohren. Diese grundsätzliche Aufgeschlossenheit scheitert oft an Kleinigkeiten, Bequemlichkeit oder wird durch die Macht der Gewohnheit torpediert. Und oft sind große Anbieter aus dem Ausland effizienter aufgestellt und bei der Marktbearbeitung überzeugender - selbst wenn die Lösung technisch unterlegen ist.

Einführungsangebot für TUX-Endpoint-Protection

Dagegen hilft nur eine Professionalisierung der deutschen Anbieter. Diesbezüglich hat Tuxguard in den vergangenen Monaten zahlreiche Fortschritte gemacht. Die nun verfügbare TUX-Endpoint-Protection setzt wie viele große Wettbewerber auf künstliche Intelligenz und Machine Learning. Sie eignet sich laut Anbieter für jede Unternehmensgröße und kann wie die Firewalls des Anbieters über das Tuxguard Management Center (TGMC) verwaltet werden. Dessen Oberfläche wurde ebenfalls angepasst, um Systemadministratoren die Arbeit zu erleichtern.

Die Tuxguard-Lösungen modular aufgebaut. Komponenten lassen sich individuell ein- und ausschalten und die Technologie so den Anforderungen anpassen. Zur Einführung der TUX-Endpoint-Protection bietet der Hersteller bis Ende des Jahres mehrere Sicherheitspakete an. Sie enthalten neben einer TUX-Firewall auch den Endpoint-Schutz für bis zu 5, 10 und 20 Endgeräte inklusive der Softwarelizenz für ein Jahr. Vermarktet werden die als DSGVO-Komplettpaket. Als Vorteile werden der einfacher Projektstart, die Backdoor-Freiheit sowie die Verfügbarkeit von Upgrade-Paketen für fünf oder zehn zusätzliche Nutzer für die Endpoint Security beworben.