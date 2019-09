Mit insgesamt 153 neuen Ausbildungsplätzen in Ditzingen und in den Mitgliedsbetrieben der Euronics Deutschland eG konnte die Verbundgruppe die Anzahl der Azubis und Studenten im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent steigern und bietet damit noch mehr Absolventen die Chance auf einen Berufseinstieg mit zahlreichen Entwicklungsmöglichkeiten. Denn der Start einer Ausbildung bei Euronics ist nur der Beginn einer qualifizierten beruflichen Entwicklung. Zusätzlich bietet die Euronics Akademie ein umfangreiches Weiterbildungsangebot, das es Mitgliedsunternehmen ermöglicht, eigene Mitarbeiter vom Auszubildenden bis zur Führungskraft zu entwickeln.

"Wir freuen uns, in diesem Jahr eine noch größere Anzahl Auszubildender und Studenten in den unterschiedlichsten Unternehmensbereichen bei uns zu begrüßen. Sie alle hatten im Herbst letzten Jahres in einem intensiven Auswahl- und Kennenlernprozess überzeugt", so Ina Guichou, Leiterin Human Resources bei der Euronics Deutschland eG. "Die Ausbildung von Nachwuchskräften hat für uns höchste Bedeutung, weshalb wir uns in diesem Bereich besonders engagieren. Das gilt sowohl für unsere Zentrale als auch für unsere Handelsbetriebe in ganz Deutschland."

Breites Ausbildungsspektrum

Die Ausbildungsfelder bei Euronics reichen von E-Commerce und Büromanagement über Groß- und Außenhandel, IT und Lagerlogistik bis hin zu Mechatronik und Verkauf. Fünf neue Auszubildende und Studenten starten in der Zentrale in Ditzingen, wo aktuell 21 Azubis und Studenten ausgebildet werden.

Der Großteil der Auszubildenden wird laut der Verbundgruppe nach Abschluss übernommen. Im Rahmen einer Einführungswoche erhalten sie alle wichtigen Informationen zum Ausbildungsalltag bei Euronics. Dabei bekommen die Berufseinsteiger einen Paten zugeteilt, der ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht. Ein Azubi-Frühstück sowie verschiedene Spiele und Übungen sorgen zudem für ein schnelles Kennenlernen und einen reibungslosen Einstieg.