Der koreanische Hersteller LG Electronics stellt im Januar auf der CES 2023 in Las Vegas die UltraGear OLED-Gaming-Monitore 27GR95QE und 45GR95QE vor. Sie sollen die Führungsposition im schnell wachsenden OLED-Segment und die anhaltende Stärke von LG im globalen Markt für Gaming-Displays untermauern.

Durch das weltweit erste exklusiv von LG produzierte 240Hz-OLED-Panel bieten beide Modelle eine rekordverdächtig schnelle Reaktionszeit von 0,03 Millisekunden Gray-to-Gray (GTG). Die selbstleuchtenden Pixel versprechen ein überragendes Bild bei präzisen, lebensechten Farben und Kontrast. Damit leisten die hochmodernen Monitore technisch alles, was sich Gamer heute wünschen, ist LG überzeugt.

LG UltraGear Gaming-Monitor 27GR95QE

Mit dem LG 27GR95QE kommt ein OLED-Display mit der QHD-Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln. Es ist nicht nur schnell, sondern deckt auch 98,5 Prozent des DCI-P3-Farbraums ab und gibt die Ergebnisse von Spieleentwicklern und Digitalkünstlern präzise wieder. Das entspiegelte Panel mit Anti-Glare & Low Reflection verspricht Spielespaß ohne störende Nebeneffekte.

Der Monitor unterstützt variable Bildwiederholfrequenzen nach den Standards Nvidia G-Sync sowie FreeSync Premium und kann so auch schnelle Szene mit minimalem Tearing und Ruckeln darstellen. An Ports werden HDMI-2.1- und DisplayPort-1.4-Anschlüsse geboten sowie ein vierpoliger Kopfhöreranschluss für den räumlichen DTS Headphone:X -Klang. Eine Fernbedienung für eine schnelle und einfache Display-Steuerung mit programmierbaren Hotkeys liegt ebenfalls bei.

Eintauchen ins gewölbte 45-Zoll-OLED-Display

Das bereits mit dem CES 2023 Innovation Award ausgezeichnete Modell 45GR95QE ist der erste Curved 45-Zoll-OLED-Gaming-Monitor von LG mit 800R-Wölbung. Ein Seitenverhältnis von 21:9 und die WQHD-Auflösung von 3.440 x 1.440 Pixeln sorgen für ein aufregend neues Gaming-Erlebnis, so LG. Es ist ebenfalls entspiegelt und wurde von UL Solutions für einen geringen Blaulichtanteil zertifiziert

Wie sein 27-Zoll-Pendant hat auch das 45-Zoll-Modell eine Reaktionszeit von 0,03 Millisekunden GTG, die Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und die gleiche Farbtreue. Ebenfalls bietet das Panel des LG 45GR95QE ein Kontrastverhältnis von 1.500.000:1 für leuchtende Farben und tiefes Schwarz sowie einen USB 3.0-Hub mit zwei Ports. Die OLED-Technologie in Kombination mit der stark gewölbten 45-Zoll Bildschirmfläche verspricht eine vollkommen neue Art des Spielens.

"Diese speziell entwickelten Monitore bieten mit unseren branchenführenden Display-Technologien die für kompetitives Gaming nötige Geschwindigkeit sowie eine Bildqualität, die alle Inhalte noch realer erscheinen lässt", so Seo Young-Jae, Senior Vice President und Leiter der IT-Business-Unit der LG Electronics Business Solutions Company. "Als Pionier im Gaming-Bereich wird LG mit seinen leistungsstarken UltraGear-Gaming-Monitoren in verschiedenen Größen und Formen auch weiterhin völlig neue Erlebnisse bieten und jede Art von Gamer zufrieden stellen."

Preise und Verfügbarkeit

Die OLED-Gaming-Monitore werden von LG im Januar 2023 zuerst in den wichtigsten Märkten in Nordamerika und Asien, ab Februar 2023 in Europa und in den Folgemonaten im Nahen Osten und in Lateinamerika eingeführt. Der Preis für den LG UltraGear 27GR95QE liegt bei 1.099 Euro, der LG 45GR95QE soll 1.799 Euro kosten, jeweils als unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer.

Weitere Informationen zu den Displays von LG finden sich unter diesem Link.