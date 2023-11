Die Karlsruher Unicon GmbH, Anbieter des Betriebssystems eLux, gestaltet die Landschaft für hybride Client-Software neu. Das neue Partnerprogramm "eLux Ready" baut auf ein Netzwerk von Technologieunternehmen, die mit Unicon zusammenarbeiten. Das Badener Unternehmen will so eine einheitliche, sichere und produktive User Experience schaffen.

Vorteile für Hersteller, Partner, Reseller und Kunden

Das eLux Ready-Programm bietet technische und Marketing-Ressourcen für Hardware- und Softwareanbieter. Ein umfangreicher Zertifizierungsprozess gewährleistet zudem die reibungslose Zusammenarbeit zwischen eLux sowie den Partnerlösungen. Damit bietet eLux Ready den Kunden und Resellern neben der verbesserten Gesamterfahrung mit den Lösungen auch eine vereinfachte Implementierung und Wartung.

Die optimale Anpassung an eLux steigert zudem die Effizienz und Produktivität in Unternehmen erheblich, so Unicon weiter. Als Resultat sind reibungslosere Arbeitsabläufe, höhere Leistung und Kosteneinsparungen durch die Minimierung von Hard- und Softwareproblemen zu erwarten. Reseller sparen durch die umfassende Zertifizierung ebenfalls Kosten und Zeit bei der Einrichtung oder auftauchenden Problemen.

"Unsere engen Partnerschaften mit führenden Technologieunternehmen aus den Bereichen Hardware, Analytik, Virtualisierung, Peripheriegeräte, Sicherheit und Unified Communications erweitern unser Lösungsangebot im VDI- und Desktop-as-a-Service-Bereich optimal", so Gregori Martinez, OEM-Partnermanager bei Unicon. "Durch diesen integrativen Ansatz profitieren Unicons Kunden von einer reibungslosen Zusammenarbeit aller Komponenten eines hybriden Arbeitsplatzes."

Neue Version steht bevor

Weitere Informationen über die Partnerschaft mit Unicon, finden Interessenten unter diesem Link. Wer mehr über eLux erfahren will, kann sich hier informieren. Die Premiere der neuesten Version, eLux 7, findet am 21. November 2023 statt.