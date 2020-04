Unternehmen müssen sich langfristig neue Gedanken über den digitalen Arbeitsalltag machen. Das legen die Ergebnisse einer Umfrage nahe, die Eset bei YouGov in Auftrag gegeben hatte. Der repräsentativen Umfrage zufolge, arbeiten derzeit 41 Prozent der Beschäftigten im Homeoffice. Davon wurden fast 70 Prozent erst durch die aktuelle Situation ins Homeoffice geschickt. Allerdings wollen über zwei Drittel (68 Prozent) aller derzeitigen Homeoffice-Arbeiter nach dem Ende der Corona-Krise nicht mehr wie zuvor ins Büro gehen.

Damit wird Homeoffice von der Ausnahme zum Alltag - und hat sich die Meinung der deutschen Arbeitnehmer in wenigen Monaten gründlich gewandelt. Ende Dezember 2019 durften laut einer Bitkom-Umfrage 41 Prozent der Festangestellten von ihrem Arbeitgeber aus im Homeoffice arbeiten. Das entspricht genau dem Wert derjenigen in der Eset-Umfrage, die jetzt Zuhause arbeiten. Allerdings machten im Dezember laut Bitkom 62 Prozent der Festangestellten mit Homeoffice-Erlaubnis davon gar keinen Gebrauch. Nur 38 Prozent derjenigen, die das durften, arbeiteten bereits damals lieber in den eigenen vier Wänden oder mobil.

Nun wünschen sich 68 Prozent aller Beschäftigten nach der Corona-Krise eine Lockerung der Regelungen. 29 Prozent wollen entweder mindestens einen Tag in der Woche von zu Hause arbeiten. 31 Prozent wollen flexibel entscheiden können, ob sie im Heimbüro oder in der Dienststelle tätig sind. Ein Arbeitsleben ganz ohne festen Arbeitsplatz im Firmengebäude können sich sogar acht Prozent der Mitarbeiter vorstellen.

Neues, digitales Arbeitsumfeld erforderlich

Den Ergebnissen zufolge kommen Unternehmen auf Dauer also nicht umhin, ihren Mitarbeitern ein verändertes Arbeitsumfeld zu bieten. Und dazu sind erhebliche Investitionen erforderlich, denn derzeit ist die Ausstattung vielfach unzureichend. Nur 27 Prozent der Befragten wurden von ihrem Arbeitgeber mit kompletter Technik und Verhaltensrichtlinien für die Arbeit im Home-Office ausgestattet.

Ein Viertel der Befragten hat keinen IT-Leitfaden bekommen, was es im Heimbüro zu beachten gilt. "Die Ergebnisse sind erschreckend. Gerade der Einsatz einer VPN-Software sowie einer Multi-Faktor-Authentifizierung ist essenziell, um die Zuverlässigkeit des Unternehmensnetzwerks sicherzustellen. Benutzername und Passwort reichen in dieser Situation bei weitem nicht mehr aus", erklärt Eset-Manager Suhl.

30 Prozent der Befragten haben von ihrem Arbeitgeber entweder gar keine technische Ausstattung erhalten (16 Prozent) oder nutzen ihre privaten Geräte für berufliche Zwecke (14 Prozent). "Mit Blick auf die Datensicherheit und die Sicherheit des Unternehmensnetzwerks ist das grob fahrlässig. Im Schadensfall ist es zweifelhaft, ob zum Beispiel eine Cyber-Versicherung hier einspringt", warnt Suhl.

"Es mussten von einem Tag auf den anderen Infrastrukturen geschaffen werden, die es Mitarbeitern erlauben, in den eigenen vier Wänden zu arbeiten. Improvisieren stand auf der Tagesordnung. Das gilt es, für die Zukunft auf stabile Füße zu stellen", empfiehlt Suhl daher. Dabei werden selbst Unternehmen, die vor Corona strikt gegen Homeoffice waren, umdenken und ihren Mitarbeitern künftig flexiblere Arbeitsmodelle einräumen müsse. Denn das Argument "Das geht gar nicht", wurde in den vergangenen Wochen in den allermeisten Fällen ein für alle Mal entkräftet.

