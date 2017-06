Die Veritas Technologies LLC hat mit Mark P. Dentinger ab dem 26. Juni 2017 einen neuen Executive Vice President und Chief Financial Officer in der Unternehmensführung. Er wird direkt an CEO Bill Coleman berichten.

Dentinger wird der Finanzabteilung des Unternehmens vorstehen und verantwortet die Buchhaltung, Finanzplanung und -analyse. Zudem soll er die Beziehungen mit den Investoren regeln, sich um Steuerfragen kümmern und den Einkauf der Veritas leiten.

Mark Dentinger war bisher als VP und CFO bei der von TDK akquirierten InvenSense tätig. Davor war er CFO bei KLA-Tencor und der von Oracle gekauften BEA Systems. Bei der früheren Compaq bekleidete er verschiedene Positionen in der Finanzabteilung. Er kann einen MBA in Finanzwesen sowie einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften vorweisen.

"Mark Dentinger kennt die Softwareindustrie sehr gut und ist mit seinen mehr als 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Strategie und Operations ein großer Gewinn für Veritas", erläutert Bill Coleman, CEO bei Veritas die Personalie. "Er wird sicherstellen, dass Veritas aktuellste Finanzprozesse etabliert und den Konzern auf langfristiges Wachstum einstellt." (KEW)