"Wir sind sehr stolz darauf, dass Arrow den VMware EMEA Learning Partner of the Year Award erhalten hat", sagt Alexandra Thys, EMEA Lead of Services Offering Management & Marketing bei dem Distributor. "Diese Anerkennung unterstreicht unser Engagement, fehlende Qualifikationen in einer sich rasant verändernden digitalen Landschaft zu überwinden." Weil sich immer mehr Unternehmen mit der Cloud beschäftigten, liege der Fokus von Arrow "auf Schulungen und Zertifizierungen unter anderem für VMware-Technologien, um sicherzustellen, dass unsere Kunden und Vertriebspartner gut für die sich wandelnden Anforderungen gerüstet sind."

Generell legt Arrow Wert darauf, seine Kunden dabei zu unterstützen, Know-how und Fähigkeiten zu erwerben, um Multi-Cloud-Strategien erfolgreich umzusetzen. "Arrow investiert gezielt in Schulungen und Zertifizierungen, um Unternehmen mit dem nötigen Fachwissen zu versorgen und sie dabei zu unterstützen, innovativ zu bleiben. Insbesondere aufgrund der zunehmenden Bedeutung von Cloud-Lösungen benötigen Unternehmen ständig neues Wissen und neue Fertigkeiten", erklärt das Unternehmen.

