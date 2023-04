Kann Deutschland noch international mithalten? Im Fußball, zumindest bei den Männern, derzeit eher nicht. So haben es nur die Werkskicker von Bayer Leverkusen in den europäischen Wettbewerben in die nächste Runde geschafft. Und in München muss man sich jetzt ganz auf die deutsche Meisterschaft konzentrieren. Und damit kommen wir zu den Channel Excellence Awards, der Champions League des Channels, auch wenn sich die Studie vor allem auf die Bewertungen der deutschen Partner stützt.

Zusammen mit Context befragen wir MSPs, CSPs, IT-Dienstleister und IT-Berater, wie zufrieden sie mit der Zusammenarbeit mit ihren Hersteller- und Distributionspartnern sind und wo sie Verbesserungspotenzial sehen. Dabei brauchen wir Ihre Unterstützung, indem Sie in einem Online-Fragebogen Ihre Bewertung abgeben. Das braucht etwa zehn Minuten und hilft uns, ein möglichst umfassendes Bild zu zeichnen, welche Hersteller und Distributoren sich besonders für ihre Partner engagieren und welche nicht. Bitte stimmen Sie bis spätestens 31. Mai 2023 ab!

Sollten Sie nicht bei der oben genannten Zielgruppe, sondern beim Hersteller oder Distributor arbeiten, dürfen Sie natürlich nicht abstimmen. Trotzdem können Sie uns unterstützen, indem Sie unsere Umfrage bei ihren Partnern bewerben:

Doch nun zum aktuellen Wochengeschehen: Der ehemalige Also-Geschäftsführer und Druckerfachmann.de-Gründer Heino Deubner hat 2015 damit begonnen, mit Printer4You eine Plattform für Managed Print Services aufzubauen. Trotz einger Rückschläge und unerwarteter Komplikationen hat Deubner beharrlich an dem Projekt weitergearbeitet. Mittlerweile wurde die Plattform in Miete24 umbenannt, da nun eine große Auswahl an ITK-Produkten angeboten wird - nicht nur Drucker. Nun steigt mit Grenke ein prominenter Finanzierungs- und Leasing-Spezialist bei Miete24 ein:

Dass der Channel ein großes Bedürfnis an persönlichen Treffen hat, haben wir schon in den letzten Wochen festgestellt. Diesen Trend unterstreicht die "Impulse", dem Jahrestreffen des Systemhausverbunds Synaxon. Fas 700 Teilnehmer konnte Vorstand Frank Roebers in Kassel begrüßen:

Auch Also setzt, wie wir bereits berichtet haben, auf persönliche Treffen und hat die Hausmesse CTV in eine Roadshow umgewandelt. Wir haben bei Also-Deutschlandchef Mike Rakowski nachgefragt, warum man nun auf ein dezentraleres Veranstaltungskonzept setzt:

Um zu den einzelnen Roadshow-Stationen zu kommen, könnte ein Pilotprojekt von Auto-Abo-Anbieter Like2drive und MediaMarktSaturn hilfreich sein: Ab sofort können Kundinnen und Kunden ihr Wunsch-E-Auto, unter anderem das Tesla Model 3, an ausgewählten Standorten von MediaMarkt und Saturn zum Vorteilspreis testen:

Mit dem Frühling beginnt auch wieder die Volksfestsaison, unter anderem drehen sich ab heute wieder die Karussells des Frühlingsfests auf der Theresienwiese in München. Das Frühjahrspersonalkarussell dreht sich auch weiter, unter anderem bei Ring Central, Unicon, Sytax, Scaltel und Myfactory:

