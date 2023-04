Damit teilen sich nun CEO Europe Ralf Sürken und Dirk Schawag Geschäftsleitung bei Syntax Deutschland. Schawag übernimmt die kaufmännischen Belange, während Sürken weiterhin die strategische Ausrichtung des MSPs in Deutschland verantwortet.

Schawag war schon die vergangenen achteinhalb Jahre für Syntax tätig - zuletzt als Vice President Legal & Strategy im Europateam des IT-Dienstleisters. Davor war der 49jährige über 20 Jahre lang Führungspositionen in unterschiedlichen IT- und Beratungsunternehmen inne - etwa bei dem Microsoft-Partner Syscovery aber auch bei dem ISV Gedys IntraWare. Schaag hat einen Abschluss in Wirtschaftsrecht von der Fachhochschule Mainz, außerdem studierte er Business Administration an der Universität von Gävle in Schweden.

Bei Syntax Deutschland soll Schawag das profitable Wachstum aufrechterhalten und das Geschäft hier zu Lande weiter ausbauen. Dabei stehen klassische IT-Services, SAP-Beratung und Cloud-Dienstleistungen für Industrieunternehmen im Fokus.

Der Manager freut sich schon sehr auf seine neue Aufgabe bei Syntax und möchte dessen Weiterentwicklung zum globalen Player in Europa fortsetzen: "Spannende Aufgaben liegen vor uns, wir wissen, was zu tun ist, und wir setzen es um. Ich weiß schon heute, dass das trotz harter Arbeit auch ein großes Vergnügen sein wird", so der frischgebackene kaufmännische Leiter bei Syntax Deutschland.

Sein Chef Ralf Sürken ist voll des Lobes über seinen neuen kaufmännischen Leiter: "Dirk Schawag ist die Top-Besetzung für die in dieser Form neu geschaffene Position. Seine strategische Weitsicht, sein Umsetzungstalent, sein Kommunikationsgeschick und seine Gabe, Menschen zusammenzubringen und zu gemeinsamen Lösungen zu führen, machen ihn zu einem Manager, der alles hat, um unser Wachstum in Europa aus der Finanzperspektive noch weiter stärken."



