Schalke04 ist Spitzenreiter! Zwar ist der Beinahe-Meister von 2001 mittlerweile auch in der zweiten Liga vom Abstieg bedroht, doch die Ligatabelle ist ja nicht alles! Die Deutsche Telekom hat nämlich eine Tabelle mit geklauten Passwörtern erstellt, und da ist unter den Fußball-Passwörtern "Schalke04" ganz an der Spitze! Getoppt wird es nur durch "Passwort1". "Borussia" steht nur auf Platz zehn. Das liegt aber wahrscheinlich weniger an dem höheren Sicherheitsbewusstsein des Dortmunder Anhangs, sondern mehr an den vielen unterschiedlichen Passwortvarianten. Und mit "BVB" scheitern die meisten, weil bei Passortvorgaben häufig acht Zeichen und eine Zahl verlangt werden. "Dortmund09" hat es immerhin auf den 18. Platz geschafft:

https://www.channelpartner.de/a/negativ-ranking-der-simplen-passwoerter,3733318

Auch wenn Schalke der Abstieg droht, derzeit sind die Knappen auf Platz 13 der zweiten Liga, wird der Traditionsclub nicht aus der Fußballwelt verschwinden. Dieses Schicksal ereilt jetzt aber Bintec Elmeg, einem deutschen Traditionsunternehmen. Nachdem die Sanierung des aus Netzwerk- und Telekommunikationsspezialisten gescheitert ist, wird nun der Betrieb eingestellt. Dass "BintecElmeg" vermutlich nicht auf Liste der beliebtesten Passwörter sein wird, ist für die Mitarbeiter kein Trost. Die hätten in Nürnberg gerne weitergemacht, doch bei der spanischen Muttergesellschaft Teldat hatte man daran wohl kein Interesse:

https://www.channelpartner.de/a/bintec-elmeg-stellt-betrieb-ein,3617977

Eine weitere Marke verschwindet von der Bildfläche: Der vor allem bei Gamern bekannte Zubehörhersteller Roccat wurde bereits 2019 von Turtle Beach übernommen. Nun schicken die Kalifornier die Marke "in den Ruhestand":

https://www.channelpartner.de/a/turtle-beach-gibt-marke-roccat-auf,3617965

Gerade noch dem Abstieg entronnen ist hingegen Devolo. Die Aachener konnten ein weiteres Mal den Kopf aus der Schlinge ziehen und können nun mit Hilfe des österreichischen Investors SOL Capital weitermachen. Durch die Konzentration auf den Online-Handel will die Devolo-Führung um Heiko und Gerrit Harbers Ressourcen effizienter nutzen und Kosten einsparen:

https://www.channelpartner.de/a/oesterreichischer-investor-rettet-devolo,3617969

Die Devolo-Produkte sollen aber trotzdem auch noch im stationären Handel verfügbar sein. Für eine breite Verfügbarkeit spricht auch eine Studie, die sich unser Autor Matthias Hell genauer angeschaut hat: Konsumenten bleiben zwar weiterhin digital-affin, wünschen sich aber mehr als platte 08/15-Onlineshops. "Viele Verbraucher wünschen sich kanalübergreifende Geschäftsmodelle - die Verknüpfung von Online- und Offline-Kanälen ist daher so wichtig wie nie zuvor", interpretiert Hella Fuhrmann, Country Managerin DACH bei dem Initiator des Reports, dem Fintech Adyen.

https://www.channelpartner.de/a/gegenwind-fuer-08-15-onlineshops,3617961

Trendthemen wie die Shopping-App Temu oder das in den USA bereits verfügbare Tiktok Shop zeigen ebenfalls bereits Wirkung: Laut der Studie nutzen Verbraucher häufiger immer soziale Medien für ihre Online-Einkäufe. Die etablierten Onliner bekommen das zu spüren und beklagen, dass hier nicht immer mit gleichen Waffen gekämpft wird. Harald Gutschi, Sprecher der Geschäftsführung der Unito Gruppe, zu der auch die Marken Otto, Universal, Quelle, Lascana und Schlafwelt in Österreich gehören, hat nun seinem Ärger Luft gemacht. Er wirft der fernöstliche Billigkonkurrenz "systematischen Betrug" vor:

https://www.channelpartner.de/a/otto-wirft-chinesischen-versandhaendlern-betrug-vor,3617968

Ihr seht, es war einiges los in der vergangenen Woche. Bisher habe ich bis auf Bintec Elmeg nur über B2C-Themen geschrieben. B2B soll aber in diesem Wochenrückblick nicht zu kurz kommen: Bei uns im ChannelPartner-Team wirkt noch unser c.m.c.-Channel meets Cloud-Kongress nach, der letzte Woche stattgefunden hat. Mein Kollege Ronald Wiltscheck hatte ja bereits im letzten Wochenrückblick über das Ranking der besten Managed Service Provider Deutschlands berichtet. Nun hat Ronald für alle die nicht dabei sein konnten die wichtigsten Erkenntnisse in einem lesenswerten Nachbericht zusammengefasst:

https://www.channelpartner.de/a/ki-sinnvoll-einsetzen-und-managed-services-richtig-skalieren,3617987

Und nach dem Event ist immer auch vor dem Event: wir sind bereits in den Vorbereitungen auf unseren ChannelPartner Kongress am 16. und 17. September in Düsseldorf. Wir sind sicher, dass wir Euch ein ähnlich wertvolles Programm mit vielen Informationen, packenden Keynotes und besten Netzwerkmöglichkeiten bieten können, wie wir es auch bei c.m.c. getan haben. Für frühe Bucher gibt es sogar den Rabattcode "cpk24-blindbird". Damit bekommt Ihr das Ticket für schlappe 99 anstatt 299 Euro!

https://events.channelpartner.de/channelpartner-kongress/

Beim Ranking des besten MSP hat auch SoftwareOne gut abgeschnitten. Das öffentliche Tauziehen um die Zukunft des IT-Dienstleisters scheint sich bisher nicht negativ auf die Zufriedenheit der Kunden ausgewirkt zu haben. Nun wurde der derzeitige Verwaltungsrat in der Generalversammlung abgewählt. Damit konnten sich die Gründungsaktionäre in einem internen Kampf durchsetzen:

https://www.channelpartner.de/a/softwareone-bekommt-neuen-verwaltungsrat,3617963

Das ChannelPartner-Team wünscht Euch ein sonniges Wochenende und einen fröhlichen Tanz in den Mai in der kommenden Woche!