Falls Sie diesen Wochenrückblick nach Samstag, 17:30 Uhr, lesen, ist vieles klarer. Wohin es wirklich mit KI geht, was Cyber-Kriminelle sich noch alles einfallen lassen und wer im harten Wettbewerb der IT-Branche überleben wird, werden wir dann immer noch nicht wissen. Aber wir wissen, wer deutscher Meister wird, und wer absteigen muss. Das ist der Unterschied zwischen dem Channel und der Bundesliga - im Channel bleibt es kontinuierlich spannend, in der Bundesliga eben bis Samstag, 17:15 Uhr plus Nachspielzeit.

Etwas nördlicher der Spielstätten der deutschen Fußballbundesliga haben sich rund 700 Kunden und Partner bei der WithSecure Unconference in der finnischen Hauptstadt Helsinki getroffen und mein Kollege Peter Marwan war mittendrin dabei. Um ehrlich zu sein: Ich musste erst einmal die Suchmaschine bemühen, weil ich nicht wusste, was eine Unconference ist. Glücklicherweise hat mir die Uni Basel weitergeholfen: "Eine Unconference ist eine Konferenz, die von ihren Teilnehmern gestaltet wird. Dennoch ist sie kein Ort der Anarchie und des Chaos, sondern ein hochorganisierter Rahmen, der den Teilnehmern zur Verfügung steht, um ihn mit Leben und mit interessanten Diskussionen zu füllen", erklären die Eidgenossen. Wieder etwas gelernt! Und interessante Diskussionen gab es zuhauf, wie Peter berichten kann. Mit Finnland als neuem NATO-Partner bliebt es nicht aus, dass geopolitische Aspekte der Cybersecurity auf der Veranstaltung eine wesentliche Rolle spielten. Dazu gab es unter anderem Einblicke und mahnende Worte an den Westen des ukrainischen IT-Security-Chefs Victor Zhora. Ebenso vorhersehbar, aber nicht weniger spannend war das Thema "KI und Cybersecurity". Es wurde in vielen Facetten beleuchtet - und natürlich stellte auch Chief Research Officer Mikko Hyppönen - dienstältester WithSecure-Mitarbeiter überhaupt -und ein begnadeter Redner dazu seine Perspektiven dar. Wie sich Geopolitik und Cybersecurity beeinflussen lesen Sie hier:

https://www.channelpartner.de/a/der-westen-unterschaetzt-den-cyber-krieg,3616607

Über die dunkle Seite von ChatGPT und ein aktueller, AI-unterstützter Betrugsfall haben wir hier berichtet:

https://www.channelpartner.de/a/ki-unterstuetzter-cyber-betrug,3616610

Unser Chefredakteur Ronald Wiltscheck war auch auf Reisen: Zwar ist Duisburg derzeit kein Spielort der Bundesliga, aber vielleicht kommen die Zebras bald wieder aus der Drittklassigkeit. Erstklassig war aber der Shopware Community Day im stillgelegten Hüttenwerk im Landschaftspark Duisburg-Nord. Im Mittelpunkt der zweitägigen Veranstaltung standen bereits eingesetzte und künftige KI-Technologien im E-Commerce und in Shop-Systemen. Die über 700 Teilnehmer haben ihr Kommen nicht bereut, berichtet Ronald aus Duisburg:

https://www.channelpartner.de/a/kuenstliche-intelligenz-und-e-commerce,3616608

Wer sich derzeit in der Liga der Onliner gut oder weniger gut schlägt, lesen sie in unseren Artikeln zu Office Partner und Otto. Während Office Partner, seit einem Jahr unter dem Dach der Printus Gruppe, weiter expandiert und die Position als serviceorientierter B2B-Onliner ausbaut, muss Otto rote Zahlen vermelden, denn Inflation und Krisen dämpfen die Kauflust der Konsumenten.

https://www.channelpartner.de/a/onliner-mit-systemhauscharakter,3616616

https://www.channelpartner.de/a/otto-group-in-roten-zahlen,3712324

Weiterhin in Kauflaune ist hingegen Netgo. Der IT-Dienstleister verstärkt sich im Kanzleigeschäft mit Glöckler & Lauer aus Neu-Ulm, einem der führenden Datev-Hosting-Partner und Microsoft Cloud Service Provider im süddeutschen Raum. Was das alles mit der "Schwabencloud" zu tun hat, lesen sie hier:

https://www.channelpartner.de/a/netgo-und-die-kanzleien,3616596

Keinen Abstieg, sondern einen kompletten Absturz mussten Nutzer der Thinkcentre V530-24-Workstations von Lenovo nach einem missglückten BIOS-Update erleiden. Darüber hatten wir schon Anfang des Monats berichtet. Nun gibt es von Lenovo ein erstes Statement. Das Problem scheint sehr komplex zu sein. Es gibt immer noch keine konkrete Aussage, wie den betroffenen Händlern und Kunden geholfen werden kann:

https://www.channelpartner.de/a/bios-update-zerstoert-lenovo-workstations,3616556

Das ChannelPartner-Team wünscht ein sonniges Pfingstwochenende und drückt natürlich allen Fußballfans und ihren Lieblingsvereinen die Daumen, manchen vielleicht etwas kräftiger!