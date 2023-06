Das erste Halbjahr 2023 ist nun zu Ende und wir bewegen uns unaufhaltsam auf das Jahresendgeschäft zu. Nachdem vor allem in der PC-Branche das letzte Weihnachtsgeschäft ein ziemlicher Reinfall war, gibt es nun Hoffnung, dass es in diesem Jahr besser wird. So gehen die Channel-erfahrenen Analysten von Context und von Canalys von einer deutlichen Erholung des Marktes für PCs, Notebooks und Tablets aus:

https://www.channelpartner.de/a/ein-silberstreif-am-pc-markt-horizont,3616726

Die großen IT-Dienstleister und Systemhäuser waren von der Talfahrt der Hardware-Verkäufe sowieso nicht so stark betroffen. Mit Service lassen sich gute Geschäfte machen. Wir haben für Sie die umsatzstärksten Unternehmen 2022 aufgelistet. Bis auf wenige Ausnahmen konnten nahezu alle Häuser unter den Top 25 im Vergleich zum Vorjahr zulegen:

https://www.channelpartner.de/a/die-top-25-systemhaeuser-in-deutschland-2023,3616735

Solche Erfolge kommen aber nicht von allein. Das weiß auch Dirk Henniges, Geschäftsführer der Compass Gruppe. Nach vier Jahren konnten sich die Mitglieder endlich wieder zu ihrer Convention in Fulda treffen. Laut Henniges ist man gut durch die diversen Krisen gekommen, auch weil man untereinander und mit den Lieferanten eng zusammengearbeitet hat. So konnte man in Fulda abends auch entspannt ein Gläschen gönnen:

https://www.channelpartner.de/a/schulterschluss-mit-den-lieferanten,3616736

Wer an diese Erfolge anknüpfen und sich wertvolle Impulse für eine zukunftssichere Ausrichtung seines Unternehmens holen will, dem sei der ChannelPartner-Kongress am 6. und 7. September 2023 in Düsseldorf ans Herz gelegt. Außerdem werden wir dort zusammen mit unserer Schwesterpublikation Computerwoche die besten IT-Dienstleister 2023 auszeichnen. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket:

https://events.channelpartner.de/channelpartner-kongress/

Wie es für HPE-Partner erfolgreich weitergehen soll, hat das Unternehmen auf dem weltweiten HPE Partner Growth Summit in Las Vegas vorgestellt. HPE-CEO Antonio Nerigleich hat in der Glücksspielmetropole dafür "mutige Schritte" angekündigt. Für ihn ist Greenlake mit höher qualifizierten Partnern der Schlüssel zum Erfolg. Aus Nevada berichtet unser Autor Harald Weiss:

https://www.channelpartner.de/a/partner-muessen-sich-hoeher-qualifizieren,3616740

Sie sehen, diese Woche dreht sich alles um Erfolg. Den will Zubehörspezialist Cherry auch im Gamer-Segment einfahren. Nach der Übernahme der schwedischen Gamer-Marke Xtrfy muss nun eine neue Markenstrategie her. Im B2B-Segment ist die Tastaturenschmiede aus Auerbach in der Oberpfalz seit Jahrzehnten gesetzt. Wie Cherry die dynamische Zielgruppe der Gamer erreichen will, lesen Sie hier:

https://www.channelpartner.de/a/so-sieht-die-cherry-markenstrategie-aus,3616717

Und hier noch ein Eintrag in der von mir eben erfundenen Rubrik "Rückkehrer der Woche": Arnd von Wedemeyer hat wieder eine Aufgabe bei Notebooksbilliger.de übernommen. 1996 hatte er den Onliner gegründet und lange erfolgreich als CEO geleitet. 2020 stieg er dann komplett aus. Nun wurde er Mitte Mai in einer außerordentlichen Hauptversammlung der AG zum Aufsichtsratsvorsitzenden bestimmt:

https://www.channelpartner.de/a/neue-rolle-fuer-arnd-von-wedemeyer,3616727

Das ChannelPartner-Team wünscht Ihnen viel Erfolg für die zweite Jahreshälfte 2023!